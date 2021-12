TC Pista: Kevin Candela salió campeón en un gran final

El oriundo de Bragado, provincia de Buenos Aires, se impuso por solo diez milésimas de distancia sobre Lautaro de la Iglesia, quien también llegaba con chances de lograr la corona de la categoría.

Candela, al mando de un Ford, había conseguido su primer triunfo en TC Pista en agosto de este año y sacó así una mínima diferencia de un punto sobre su escolta para poder festejar por primera vez en el automovilismo nacional con 29 años.

"La sufrí muchísimo, me salóo el pace car porque estaba complicado con los frenos. Después se me vino mucho Lauti y en la ultima vuelta me cuidé de más y por eso se metió bien, pero se nos terminó dando”, manifestó Candela en declaraciones a Campeones.

El podio del TC Pista en San Juan lo completó Agustín De Brabandere, conductor de un Ford con el que peleó esa tercera ubicación junto a Elio Craparo, también usuario de la marca del óvalo.

Matías Canapino, quien llegó a esta fecha decisiva como líder de la Copa de Plata, sufrió un trompo en el cuarto giro y perdió allí todas las posibilidades de consagrarse, porque tuvo que entrar a boxes a reparar el auto.