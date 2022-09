Facundo Campazzo habló sobre la salida del Che García

“Fueron unos días con turbulencia, que uno está acostumbrado. Siempre es feo cuando se va un entrenador. Pero hay que dar vuelta la página, ahora está Pablo y hay que confiar en él. Hay que dar todo en esta AmeriCup, el grupo siempre se mantiene unido y eso es lo importante”, dijo en declaraciones a TyC Sports.

Sobre cómo llega el equipo en cuanto al rendimiento, el base cordobés de 31 años destacó: “Hicimos tres cuartos muy buenos ante Bahamas. El segundo tiempo nuestro fue bueno, tanto ofensiva como defensivamente. Las ideas no se van a cambiar mucho, con algunos retoques que tendrá Pablo por su manera de dirigir. Seguimos con ganas de mejorar y crear identidad como equipo”.

“Tener a Prigioni significa muchísimo. Tenemos que absorver lo más que podamos. Convive con la NBA desde hace varios años, tiene una visión muy buena y tenemos que aprovecharla. Tenemos que brindarnos a ese liderazgo de él. En ese sentido estamos con muchas ganas y motivación”, sentenció Campazzo sobre el arribo del nuevo coach argentino.

Finalmente, habló sobre qué será de su futuro: “Es la pregunta que me hago yo todos los días, ¿dónde voy a jugar? La respuesta no la tengo. No lo sé. A seguir esperando y a tener paciencia. Mi cabeza está acá en la AmeriCup y eso me ayuda a no pensar tanto. Tengo buena gente trabajando a mi alrededor y sé que lo que venga va a ser lo mejor. Mi prioridad es aprovechar una oportunidad más en la NBA y eso intentamos. Yo se que mi característica no es la paciencia, pero extrañamente lo estoy, porque estoy acá con mis compañeros. A veces me agarra ansiedad”, confesó.