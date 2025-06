La alarmante advertencia de Alejandro Fantino, tras las pintadas en Neura

"No nos confundan con 'Carajo' (streaming de Dan) la pu.. que los parió. Nos grafitearon con 'Carajo', no pueden ser tan burros, hijos de pu... Si van a grafitear, grafiteen bien pelot...", lanzó Alejandro al aire de su programa, de streaming, visiblemente molesto con lo sucedido.

"El amor no vence al odio, sépanlo... Nunca el amor venció al odio lamentablemente. Yo no estoy dispuesto a poner la otra mejilla para que me den otro cachetazo", reflexionó Alejandro, en voz alta, horas después de viralizarse la noticia.

Para luego, hacer una inquieta advertencia a todos aquellos que quisieran seguir provocando algún tipo de respuesta por parte del conductor. "Si a mí si me vienen a buscar con guerra tendrán guerra, no tengo ningún problema", lanzó Fantino, súper picante, durante el vivo", dijo el periodista amigo del presidente Javier Milei.

QUÉ DIJO OTRO DE LOS CONDUCTORES DEL STREAM

Nicolás Promanzio, uno de los conductores de la señal, con una línea periodística muy crítica con el kirchnerismo, dijo: "Esto pasó a la madrugada acá en Neura. Llegué esta mañana y había dos patrulleros, muchos policías. Estaba esto pintado. Una nueva mañana en 'peronia', así amanece Neura", señaló el comunicador.

Pintadas en puerta de Neura.jpg Las pintadas en la puerta del stream Neura.

"Me parece una payasada total. No es la primera vez que recibimos amenazas, nos han enviado a nuestras redes, al WhatsApp. Cuando vi la barbaridad, locura e 'hija putez' que hicieron en TN y que pintaron OLGA y (radio) Rivadavia, pensé que iban a venir en algún momento. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que no se puede pensar distinto", dijo Promanzio.