Piden expulsar a Espert de Diputados por sus insultos a Florencia Kirchner

Todo ocurrió el pasado 11 de junio, el día posterior al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, el diputado libertario participó de un congreso de comunicación política en la UCA y recordó un tuit suyo del 2012 dirigido a la hija de la ex presidenta.

“¿Cómo no vas a estar amargada si sos hija de una gran puta?”, se citó a sí mismo Espert, tras lo cual fue abucheado por varias personas presentes en el auditorio enfurecidas por semejante exabrupto y provocación.

José Luis Espert UCA Florencia Kirchner.mp4

El altercado llegó a un punto tal que Espert debió ceder al pedido de que abandonara la sala, ya que el nivel de escándalo que había generado con sus insultos a Florencia Kirchner no pudo ser aplacado.

En el proyecto, los diputados de UP consideraron que "no se trató de un exabrupto aislado del presidente de la Comisión de Presupuesto, sino de una agresión con contenido de violencia de género y simbólica, proferida fuera del ámbito parlamentario y dirigida a una ciudadana sin cargos públicos".

En los fundamentos, los legisladores afirmaron que la conducta de Espert “lesiona gravemente la legitimidad simbólica de esta Cámara”.

Para los diputados, "el agravio del diputado Espert no se limitó al insulto: con su accionar, habilitó discursivamente la reproducción de discursos de odio, que degradan la calidad democrática y deshumanizan al adversario político, incluso en sus relaciones familiares”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/jmpedrini/status/1934977338120327679&partner=&hide_thread=false Presenté un proyecto para expulsar al diputado Espert por sus expresiones misóginas contra Florencia Kirchner. No todo vale en política. La violencia simbólica y de género no puede ser tolerada desde una banca del Congreso. https://t.co/S1Dz344f42 — Juan Manuel Pedrini (@jmpedrini) June 17, 2025

"El machismo que impregnan sus palabras no puede ser desestimado como un mero 'exceso verbal'. Por el contrario, debe ser sancionado con todo el rigor institucional que la Constitución y el reglamento nos habilitan a aplicar", reprocharon.

Y agregaron que “este Congreso tiene la posibilidad de enviar un mensaje claro y contundente a la sociedad: no todo vale en la política, no todo se justifica en el discurso, y no es admisible que un representante del pueblo incurra en agresiones públicas de esta índole sin que el cuerpo delibere y actúe en consecuencia”.

"No se trata de censura; se trata de un acto de defensa institucional. No se trata de revancha política; se trata de ética pública", concluyeron.

Además de Pedrini, firmaron el proyecto de resolución Aldo Leiva, Eugenia Alianiello, Andrea Freites, Daniel Gollán, Martín Soria, Nancy Sand, Roxana Monzón, Lorena Pokoik, Hilda Aguirre, Jorge Romero, Carlos Cisneros, Agustina Propato, Ana María Ianni y Jorge Araujo Hernández