Facundo Campazzo la rompió y Denver volvió a ganar

HIGHLIGHTS: Facundo Campazzo drops 15 points and three steals against Timberwolves (01/03/2021)

Es que su equipo, los Denver Nuggets se impusieron 124-109 contra Minnesota y el cordobés tuvo su noche soñada en la NBA. Jugó 21 minutos, donde realizó 15 puntos (5 triples convertidos), 3 robos, 1 rebote, 2 asistencias y 1 tapa.

Si bien el argentino ya supo dar pequeños destellos de todo su potencial en los juegos iniciales de la temporada regular, por varios motivos este ante Timberwolves fue su mejor encuentro hasta el momento en su aventura por la NBA.

“Es una sensación increíble la que estoy sintiendo. Mi objetivo es poner el cien por ciento a los dos lados de la cancha. Hoy trate de poner todo el esfuerzo en defensa", comentó Campazzo luego de cosechar su segundo triunfo en la NBA.

Facundo Campazzo | Entrevista post partido vs Minnesota

Lluvia de elogios para el argentino

La actuación del cordobés despertó una ola de elogios, entre ellos Emanuel Ginóbili y su entrenador en Denver, Michael Malone.

"¡Cuarta tripleta de Facu Campazzo! ¡Excelente! Necesitaba un partido así. ¡Lo grité fuerte!", publicó Ginóbili en su cuenta de Twitter cuando promediaba el último cuarto y los lanzamientos del base comenzaban a sentenciar un partido que había sido muy parejo hasta el inicio del último parcial. "¡¡Quinto!! ¡15 puntitos para el pequeño gigante!", añadió el bahiense.

Por su parte, su entrenador en los Denver Nuggets, Michael Malone dijo: "Esta fue la mejor versión que podemos imaginar de Campazzo. Sé que para él es frustrante no jugar, sabiendo la habilidad que tiene y de lo que es capaz. Esta fue su noche. No sólo fueron los cinco triples, sino también su defensa. Muchos no lo saben, pero es un gran defensor sobre la pelota, es una peste, se mete en los rivales, tiene manos activas, saca faltas ofensivas... Por eso amo a Facu Campazzo, porque juega en los dos costados. Hoy fue una gran noche para él y fue una parte importante para nuestra victoria".