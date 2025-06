La incómoda situación que vivió Flor De la Ve al hacerse un chequeo médico

"No saben lo que me pasó con la doctora, escuchen esto", le sugirió De la Ve, a sus compañeros de programa y a la audiencia. "Llegué a las 6 de la mañana al hospital en pijama, campera, un frío de re cag... Y yo con mi marido, como toda mujer. Soy como Mirtha (Legrand): Mirtha, Tinayre (Daniel), Pablo (Goycochea) y yo", enmarcó la conductora, sobre los detalles de su visita al médico, a primera hora de la mañana.

"Paso con la doctora y ella me pregunta '¿cuándo fue tu última menstruación?'. Se los juro por mis hijos", agregó Flor. "Le dije 'no sé, tengo 50, ya se me fue. Estoy menopáusica. Me mira y le digo 'soy una mujer trans, doctora'", contó De la Ve, sobre su respuesta a la especialista.

"No sé de donde era pero dije 'me está tomando el pelo esta doctora', Cuando le contaba a Pablo, estábamos los 2 descostillados de la risa", analizó la artista, con la frescura que la caracteriza. Aunque, claro, el momento que le tocó vivir fue particular.

LAS EXPERIENCIAS DE FLOR

"Me pasó que cuando tuve a mis hijos (Paul Alexander e Isabella), en Estados Unidos, durante el primer control de los mellizos el médico me miró y me dijo: ´qué bien que está, señora´. las veces que me ha pasado. Y que me dicen ´te juro que no sabía´. Y bueno, acá estamos, ya está", reflexionó Flor, en voz alta.

"Son estas cosas de la vida que una dice '¿me está jodiendo?'. Es un pase de comedio de Olmedo (Alberto) y Porcel (Jorge, el recordado dueto cómico). Son cosas que suceden. Le mando un beso a la médica", cerró Flor, con el carisma que la caracteriza, en el comienzo de su programa, en los mediodías de El 9.