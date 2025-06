Las polémicas fotos de Wanda Nara en malla, que revolucionaron todo

Wanda nota 1.jpg Wanda Nara disfrutando de sus días de paseo en Ibiza, en un yate.

El posteo fue compartido por la cuenta @porqueTTarg. Y, como suele suceder en estos casos, en minutos acumuló cientos de reacciones, algunas con buena onda y, otras tantas, rozando lo agresivo. Entre los comentarios más picantes que se leyeron hay cosas como: “Chicos, ¿se olvidaron que tiene leucemia y está en tratamiento?”, o “Mirá ese abdomen después de cinco pibes”.

“¿De los cuerpos ajenos no se habla, lo van a entender?”, expresó un usuario, con atino. “Los que le dicen gorda no están con una mina desde hace cinco presidentes y están enfermos de matarse a pajas mirando porno”, dijo otro, por su parte, en tono de humor y de ironía, en un cúmulo de respuestas que oficiaron de "juicio popular on line". En fin, como es costumbre es Nara, una vez más es noticia por todo lo que hace o le pasa.

Wanda nota 2.jpg Wanda Nara fue blanco de críticas por sus fotos en malla.

WANDA ROMPIÓ EL SILENCIO

“Cualquier mamá, si está lejos y te llama tu hija llorando, te vas a poner mal. Reaccioné como reaccionaría cualquier mamá cuando tu hija está mal. Yo lo solté a él porque decidí separarnos”, dijo Wanda, al regresar al país, 2 días antes de lo previsto, consecuencia del malestar familiar que generó el conflicto que sus hijas mantienen con su papá, Mauro y la pareja de él, la China Suárez.

wanda nota 3.jpg Nara recibió todo tipo de críticas por sus imágenes en Europa que se volvieron virales.

“Cuando decidí separarme, recibí un montón de amenazas, que por la decisión que estaba tomando iba a sufrir las consecuencias que estoy sufriendo, entonces me lo tomo como me lo tengo que tomar”, reflexionó Nara. “Se va a casar, pero primero nos tenemos que divorciar. Hubiera estado buenísimo que lo hubiera presentado acá y no en Italia”, dijo la mediática, en su arribo al Aeropuerto de Ezeiza, respecto de la posibilidad de que su ex se case con María Eugenia.

“El video está en mis historias destacadas de cuando yo vivía en París. No fue ningún hallazgo. Es todo parte de la manipulación y yo lo tomo como parte de la violencia que se está ejerciendo hacia mí... Lo tengo yo, no encontraron nada. Es más, creo que ese video lo filmó la esposa de Paredes. Éramos un grupo de amigos. A Camila la adoro y a su familia también. Y los respeto. Me parece que se están yendo de mambo con todos estos ataques hacia mí", intentó aclarar Wanda, sobre las imágenes en las que se la relaciona con el jugador de la Selección Argentina.