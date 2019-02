Beccacece habló de “la injusticia” en el fútbol

El entrenador rosarino puso el acento en que su conjunto fue más que el Xeneize en los 90 minutos: “Boca podrá haber ganado, pero Defensa enamora. Tenemos argumentos para seguir soñando, y realmente fuimos muy superiores al rival. Ellos parecían un equipo pequeño y nosotros, grandes”.

Sin casette y con una convicción notable, Beccacece indicó que el Halcón buscó el triunfo “hasta el final” y agregó: “No conseguimos la victoria a pesar de que la merecíamos. Más allá de perder, yo afirmo que, más que nunca, el enamoramiento es mayor en Defensa”.

La derrota frente al elenco de Gustavo Alfaro, que le puso fin a una racha de 19 encuentros invicto, dejó dolorido y con bronca al rosarino, quien no dudó en volver a cargar el fusil: “Tengo la sensación de impotencia por no haber podido trasladar el juego al resultado, pero se debe entender también que las injusticias del resultado son parte de todo esto”. Beccacece admitió que la realidad del Defe es diversa a la de Boca y que su conjunto hizo los méritos necesarios para ganar, así que reformuló: “Si se analiza bien el partido, el resultado no se condice con el desarrollo. Está claro que si mantenemos este funcionamiento, tenemos que estar tranquilos”.

En relación a las polémicas decisiones arbitrales, no pudo ocultar su malestar, aunque puso paños fríos: “Los fallos de quienes imparten justicia son parte del juego, no podemos quejarnos de eso. Pero en toda la liga nos han dado un solo penal y, a mi entender, la jugada de Domingo Blanco fue una infracción muy clara”. Más allá de este tropiezo, el joven DT apunta a retomar el camino de la alegría y a no perder aquellos matices que lo llevaron a este presente de ensueño y que lo motivan a dar más y mejor, entonces evaluó: “Creo mucho en el esfuerzo colectivo, cuando las cosas están alineadas, futbolistas, dirigentes y cuerpo técnico estamos muy enfocados en seguir escribiendo una linda historia”.