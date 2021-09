Boxeo. Hora de recapacitar

1) El viernes en Bell Ville, Córdoba, el árbitro local Carlos Pedernera erró feo en dos peleas. En una (Diego Ruíz KOT 1 a Miguel Salazar), Salazar sufrió una triple caída en el 1º round, algo que para el reglamento de la Federación Argentina de Box (FAB) es KOT automático, sin siquiera contar en la tercera. El árbitro dejó seguir. Ignoramos si fue por desconocimiento del reglamento o por distracción.

Desde abajo el fiscal lo avivó, pero tampoco lo hizo como dicta el reglamento: tres timbrazos prolongados y espaciados para diferenciarlo del gong. Lo hizo con un pitazo idéntico a los demás, al punto que todos pensaron había concluido el asalto. No fue así, por eso se dio KOT 1 y no KOT 2. Árbitro y fiscal a marzo.

2) En otra pelea de la misma velada (Rodrigo Ruíz KOT 1 a Daniel Díaz), dirigida por el mismo Pedernera, Díaz se dobló el tobillo y cayó al piso con un grito de dolor. Era cuenta oficial (accidente de ring), y quizás KOT sin terminarla. Pedernera ni la hizo. Llamó al médico, y éste sugirió pararla tras varios segundos –más de los reglamentarios-. Recién allí se dio el KOT 1, que encima fue protestado por el rincón de Díaz, que pretendía un “sin decisión”. Todos a marzo.

¿Qué hubiese pasado si de pronto Díaz “se recuperaba” y el médico daba el pase? ¿Seguía la pelea? De esa forma, cada vez que alguien está sentido, se tira al piso como si se doblara el tobillo, descansa, se recupera, y sigue peleando.

3) Misma velada de Bell Ville. Árbitro: Víctor Correa –el mismo de la pelea de Fidel Ruíz Díaz vs Néstor Maidana, donde al no pararla a tiempo el primero bajó del ring inconsciente, terminó internado y luego operado del cerebro-. Peleaban Diego Ramello KOT 4 a Matías Sami. Correa hizo tres cuentas de protección que ni en AIBA se ven. Dos a Ramallo y una a Sami. Se fue de un extremo a otro. Ah, y el 3º round duró 2 minutos en vez de 3.

En la pelea de fondo (Juan Carrasco GP 10 a Gerardo “El Bandido” Pérez) también hicieron durar un round 1 minuto menos (el 2º). Yerro del timekeeper.

4) El sábado, en Hurlingham, en la pelea Miguel Correa KOT 2 a José Acevedo, el árbitro Víctor Sánchez cometió una imprudencia imperdonable. Acevedo (el favorito) cayó totalmente groggy. Era para pararla a la mitad de la cuenta. Sin embargo, la siguió hasta 8, y Acevedo aún no se reponía. ¡Son 8 segundos!

El reglamento dice claramente que si a los 8 segundos el boxeador no está para volver hay que pararla. Ni 9, ni 10. ¡OCHO! Sánchez le otorgó un par de segundos más, y lo dejó seguir inútilmente, porque a la primera de cambio volvió a caer. ¿Y si recibía una mano faltal? Venimos de accidentes y muertes evitables por exceso de tolerancia, no estamos como para jugar con fuego.

5) Misma velada de Hurlingham. Pelea de fondo, título argentino welter (Christian Andino EMP 10 vs Yoel Peralta). El árbitro Lucas Katalinich se comió al menos 3 cuentas para Andino, quien cayó oficialmente en el 4º. Hubo un par más en ese mismo asalto, no por golpes claros, sino por el estado obnubilado de Andino que al no poder tenerse en pie agarraba, forcejeaba y caía sin que el árbitro se percatara del real motivo. Esto ameritaría cuenta o KOT liso y llano. El árbitro tiene la obligación de saber “leer” el estado de un púgil, en especial después de darle el pase.

Y en el 10º omitió otras dos caídas evidentes de Andino por golpes lícitos que para él fueron resbalón y empujón.

En el empate final que se decretó en la misma –injusto-, lo grave fue que un juez (Luis Doffi) marcó 96-93 para Andino y otro (Alejandro Bokser) 98-91 para Peralta. Criteriosamente insostenible si aplicaron el mismo reglamento.

Pero hay algo más que viene desde hace tiempo y no se está observando: ningún juez apeló al medio punto, ni en ésa, ni en el semifondo entre Ayelén Granadino y Jazmín Villarino por el título argentino, pese a que ambas estaban bajo las reglas FAB, que lo admite. ¿Por qué los jueces de la FAB están autoerradicando el medio punto?

En el mejor de los casos usan apenas el 9,5, cuando podrían usar el 8,5 y 7,5, tal como reza el artículo 10.22, inc. a).

No sería mala idea que la FAB efectúe anualmente una Convención de árbitros/jueces como hacen los organismos internacionales, para unificar criterios, repasar y afianzar reglas, reevaluar capacidades. Sería cuestión de encontrar al dirigente o autoridad ideal para dictarlo, que conozca el reglamento como la Biblia, y por qué no, calificar con rigurosidad según conocimientos e idoneidades.