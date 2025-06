Carmen Barbieri contó detalles de su apasionada historia con el amor de su vida

"La primera cita con Porcel fue rara... Estuvimos 6 meses con él tratando de conquistarme. Trabajábamos juntos en el teatro Maipo y como sabía que yo llegaba temprano, el llegaba temprano. Me traía libros de regalo, hablábamos de pintura, era un hombre muy inteligente, muy culto. Y medio que me fue enamorando", recordó Barbieri, sobre el proceso de conquistar que vivió con Jorge.

"Después de 6 meses fuimos a un hotel alojamiento y fue muy raro. El no quería mostrar su cuerpo. Me dijo que vaya al baño, se ve que se desnudó y se tapó. Cuando salí vi en la cama una cosa así (recrea con gestos a una montaña) y la cama. Yo salí con él cuando estuvo más gordo. Después, bajó 60 kilos porque le hice hacer un tratamiento con Cormillot (Alberto)".

"Pero él estaba gordísimo. Y fue tan raro que dormimos la siesta, nada más. No pasó nada. Fue una cita rara y me enamoró más. Nunca le tuve lástima porque era gordo. Porcel me conocía desde mis 6 meses de haber nacido. Porque recién comenzaba su carrera y fue a mi casa, me tuvo en brazos, porque nos llevábamos 20 años", rememoró Barbieri.

LOS ROMANCES DE CARMEN

Porcel no fue el único humorista con el que salió la conductora actualmente de las tardes de El 9. Fue en1980 cuando Carmen comenzó a verse con Guillermo Francella. Fue mientras ella formaba parte del elenco de la revista Los años locos de Tabarís. “Nos divertimos mucho cuando estuvimos juntos”, reveló hace unos años Barbieri.

f768x1-95328_95455_5050.webp Carmen y Guillermo Francella tuvieron una relación amorosa.

Por otro lado, la mamá de Federico habría mantenido un breve romance con Daniel Scioli, con quien todavía mantiene una amistad, que superó los años. Y, además, se casó dos veces con Beto César, con quién comenzó a salir en 1982 y terminaron en 1985. En el último tiempo, a la artista se la vinculó con Alberto Martín.

Carmen Barbieri y Daniel Scioli, juntos.jpg

Carmen Barbieri y los detalles de su historia de amor con Jofrge Porcel.mp4