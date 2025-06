La grave denuncia de Julieta Prandi a días del juicio contra su exmarido, por abuso agravado

"Todo el 2018 vivimos bajo el mismo techo con un montón de artimañas que él utilizó para retenerme. La primera era el diálogo, ´pénsalo´, no sé qué... La segunda fue la amenaza: ´me voy a matar si terminamos´´. La tercera fue una estafa de tu parte, un acto premeditado. Vos sabías que te querías separar y por eso esperaste a mudarnos” Pasamos por todos los procesos. En un momento jugó con su salud diciendo que tenía un problema en el estómago, me hizo creer que tenía una enfermedad grave. A mitad de año, cuando ya vio que no había vuelta atrás y que mi decisión era una decisión tomada, llegamos a hablar de la parte económica. Le dije: ´Yo no tengo a dónde irme, esta es nuestra casa. Me fui en el 1029", contó Julieta, tiempo atrás, sobre el drama que vivió con su ex.

"Yo estaba muerta en vida y deseaba no despertarme. No quería seguir viviendo un día más así, pero también sabía que debía salvar a mis hijos. Me ponía una máscara para sobrevivir a esa situación. Salía de casa, sonreía, pero luego volvía a la pesadilla que estaba viviendo", confió Prandi, sobre el calvario que vivió por un largo tiempo, puertas adentro del hogar que compartía con el papá de sus 2 hijos.

"Mateo y Roco (los 2 varones en común con Contardi) no lo quieren a su padre. Por lo que le hizo a su mamá, eso seguro. Lo que puedo decir de los chicos, porque estoy impedida de hablar, es que ellos eligen no verlo. No lo ven, no quieren. Por decisión propia y por cosas que vivieron. El más grande creo que sabe casi todo”, confió la conductora de FM La 100.

LA DENUNCIA DE PRANDI

En las últimas horas, Julieta expresó su angustia y descontento por las irregularidades que se presentan en la previa al juicio en el que enfrentará a su exmarido, Contardi. "Luego de haberse contradicho en menos de 24 horas de manera por demás sospechosa, parece que no todos recibimos el mismo trato. Yo tuve que esperar 5 años para que me eleven a juicio mi denuncia".

La denuncia de Julieta Prandi.webp El descargo de Julieta en redes sociales.

"La jueza Ivana Bloch del TOC 4 (Tribunal Oral en lo Criminal) de Capital Federal, volvió a rechazar los planteos de mi abogado, Javier Ignacio Baños. Todo para frenar el acoso que vengo sufriendo por parte de mi expareja", publicó Prandi, a través del historial de su cuenta de Instagram. "Ya no saben qué más inventar para entorpecer el juicio que comienza el 7 de agosto. Siempre encuentran alguna nueva excusa o algún funcionario que colabore con su violencia. No me van a intimidar".

Julieta Prandi en su casamiento con Claudio Contardi.jpg Prandi en su casamiento con Claudio Contardi, en el 2011. Fruto de su relación, son padres de 2 hijos varones.

"El 7 de agosto arranca el juicio por abuso agravado, y si la doctora Bloch o su secretario Iriarte no tienen en cuenta las convenciones internacionales que protegen a la mujer, vamos a pedir justicia directamente en el Tribunal de Casación de la Nación o en la Corte Federal si es necesario. No me van a callar hasta que los juzgados protejan a las víctimas y no a los abusadores", cerró la presentadora de radio y tevé, firme en sus dichos virtuales.