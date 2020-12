Boxeo: Pandemonium

Y no sólo eso. Lo hará en la velada que organizará Chino Maidana Promotions por ESPN en el Parque Roca, a 6 rounds, cuando fue la FAB -y muy especialmente, TyC Sports-, quienes forjaron su carrera amateur y olímpica desde Cadete.

Brian sigue afectado de todos modos a la Selección Olímpica Argentina, que el próximo año intentará en el clasificatorio americano -que se efectuará en Buenos Aires- entrar a los JJOO de Tokio 2021, y podrá hacerlo pese a hacerse profesional, como sus colegas Mirco Cuello y el Bebu Verón (Francisco), quien también será de la partida el viernes en Parque Roca.

Habrá que ser más flexibles y entender el contexto a partir de ahora, máxime cuando TyC Sports (y la propia FAB) fueron siempre reticentes a programar y televisar a púgiles de promotores que no trabajaban con ellos, o pelean por otras emisoras.

El tema central es que por alguna razón las joyas se van para otros lados al comienzo de sus carreras rentadas, como sucedió otrora con Brian Castaño y casi toda su camada y varios de los post Sidney 2000, o Beijing. Es histórico. ¿Qué se hace mal como para que esto suceda y no puedan retenerlos quienes los forjaron de pibes?

Cierto es que la promotora del Chino Maidana está invirtiendo fuerte, lo cual es aplaudible y elogioso. ¿Pero puede un ex boxeador que no llega a los 40 años y obtuvo un par de bolsas grandes, tener más espalda que los promotores y empresarios locales de 20 o más años en el mercado boxístico nacional e internacional? ¿O todo es a causa de tenerla y no quererla invertir?

Cierto es que Osvaldo Rivero, quizás el más sólido -al menos quien más campeones mundiales manejó en la historia y en los últimos tiempos-, llegó a un acuerdo con el Luna Park para tener exclusividad durante 2 años para realizar peleas en el estadio de Corrientes y Bouchard, pero sólo con sus pocos boxeadores, donde descollan las promesas de Agustín Gauto –que pelea el sábado ante Juan José Jurado en Hurlingham, sin título en juego cuando ameritaba- y Gustavo Lemos. De ambos, solo el primero tiene el camino accesible. Pero es un minimosca.

En la velada del Chino Maidana, que transmitirá en directo ESPN el viernes desde las 22:00, además de Arregui –que ni fue promocionado y debería serlo por la lógica más elemental- como fondo actuará Jeremías Ponce, el campeón mundial superligero de la IBO, ante una buena prueba como Jonathan Eniz. Y también Fernando “El Pumita” Martínez –otro ex Selección Nacional que se cruzó de vereda-, ante Ángel Aquino. ¡Y habrá 14 peleas! Todo sin un solo título en juego.

En la de TyC Sports, que será desde el Microestadio Municipal de Garín, Bs As, a partir de las 23:00, la “atracción” será el título sudamericano crucero de Yamil Peralta –siempre aburrido a los ojos- , el sudamericano mediano de Lucas Bastida, y Alberto Melián “devenido” a 8 rounds. A lo máximo que puede apelarse es a la condición de doble olímpicos de Yamil y Melián, que nunca pasaron de la primera base.