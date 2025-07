¿Quién es la supuesta nueva amante de Diego Latorre?

"Esto te grafica, Fernanda, porque vos sos una pobre chica a la que le metieron los cuernos y encima te dejaron... Entonces, el cuerno a vos te desestabiliza y ¿crees que a mí me pasa lo mismo? A mí me chu... tres huevos, así que seguí buscando para lastimarme", comenzó Yanina, a modo de descargo, desde SQP, su programa en las tardes noches de América. Lo hizo apuntando contra el accionar de Fernanda Iglesias, la periodista que hizo pública la versión de una supuesta tercera en discordia entre la conductora y el relator deportivo.

"Encima, sos tan mediocre que vos misma públicamente contás que extorsionas y amenazas. Y en lugar de defenderte ante una mentira o contar tu verdad, o hablar de mí, le buscas mie... a Diego. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque yo estoy acá, conduciendo un programa, y vos seguramente estés en tu casa mirándome... Y ahora vas a hacer más historias porque no llegaste nunca a nada por algo", apuntó Latorre, quien tiene 2 hijos en común, con su marido.

"De hecho, fajaste a Andrea Taboada, tenés denuncias de violencia en Canal 9 porque maltratabas trabajadores... Sos mala mina. Hace meses que estás tratando de hacerle creer a todos que Analía Franchín fue amante de tu marido y la amenazaste diciendo que sabes lo que hicieron en el verano. ¿Quién sos? ¿Por qué no haces algo que me lastime? ¿Qué caraj...le buscas mie....a Diego? ¿Vos qué sabes lo que pasó entre nosotros? ¿O si yo lo sé o si no lo sé? Te explico, yo tengo una familia, que es lo que vos no tenés", arremetió Yanina hacia Fernanda.

¿QUIÉN ES LA SUPUESTA TERCERA EN DISCORDIA?

"¿Sabes lo mediocre que hay que ser para estar cuatro días y reunir 150 mil seguidores ped.... amenazando a un tipo? Porque seguramente al que le preocupa que la gente sepa con quien cog...o no, es a él. A mí me chup...tres huev...porque a mí me funciona esta familia", agregó Yanina, en su catarsis al aire, para responder los dichos de Fernanda, quien asegura tener pruebas de la supuesta infidelidad de Latorre a la también panelista de LAM.

Diego latoore, nota 1.jpg Uno de los mensajes que recibió Fernanda Iglesias de la supuesta amante de Diego Latorre.

Pero, pero, pero, ¿quién es la mujer que está detrás de los mensajes que le llegan a Iglesias?, ¿son reales o creados con inteligencia artificial? Si, señores, la mujer existe, es contemporánea a Latorre y, efectivamente, fueron al mismo colegio, de adolescentes. Se trata de una señora de casi la misma edad que el periodista deportivo que ejerció toda su vida como docente y que, hace poco, se jubiló.

Esta persona tuvo encuentros en grupo con Diego, con otros ex compañeros de graduación según pudo acceder a la información exclusiva de Diario Popular, pero nunca en privado. Lo que sí intercambiaron con Latorre, son mensajes. Esta mujer vive en Pergamino, está radicada hace años allá, a unos cuantos kilómetros de la Ciudad Autónoma. Y suele venir de paseo a la Capital Federal.

Diego Latorre, nota 3.jpg Los datos como prueba que tiene iglesias sobre los encuentros en privado entre una mujer y Latorre.

Aprovecha que ahora está desocupada, que tienen tiempo libre y viaja a CABA donde se instala en la casa de una amiga, que se dedica al mundo de lo legal. Y como su amiga trabaja, ella aprovecha el tiempo libre para recorrer las calles porteñas. De hecho, a fines de la semana pasada recorrió todas las inmediaciones de los canales y de las productoras palermitanas, y contó su historia con Diego. "Soy teen China Suárez. Que Latorre se porte bien", advirtió.