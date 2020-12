Boxeo: En que te has convertido, título sudamericano

Su sede es mutante, porque desde siempre se convino que se manejaría desde la Federación del país que más campeones sudamericanos poseyera, que hace añares es el nuestro, porque el resto casi no tiene boxeadores, ni campeones nacionales. Por ende las reglas -ya que tampoco tiene reglamento propio-, salvo excepciones como los 12 rounds que ya quedaron demodé, son las del país que lo administra, en este caso, las de la Federación Argentina de Boxeo(FAB).

Sin embargo este último finde, en la velada de cierre de año realizada en Río Ceballos, Córdoba, estuvo en juego el sudamericano superligero que ostenta el jujeño Juan José Velasco, ante el mendocino Marcelo Vargas, un no rankeado en el escalafón argentino en ninguna categoría –es una exigencia reglamentaria para el nacional-, y que dentro de sus 20 peleas profesionales (14-6, 11 KO), jamás lo había hecho a más de 6 rounds.

¿No se podía disputar cualquier otro título de esos desvirtuados y reglas difusas, como los latinos de las diferentes entidades mundialistas, si es que se insiste con la obsoleta idea de que tiene que haber un título en juego para cobrar más plata?

Claro, el sudamericano no cobra arancel como los otros. ¿Pero qué necesidad había de ponerlo en juego, máxime con un no rankeado como retador, y pasarlo de un saque a pelear a 12 asaltos, cuando la última incluso la había hecho a 4 en marzo? ¿Tanto le aportaba al show ese título, como para sumar un dinero extra que vaya a saberse si fue a parar las bolsas de los boxeadores?

¿Tanta puntillosidad para quitar títulos a quienes no lo defienden en 1 año para después meter como retador a cualquiera? Con ese criterio, de ahora en más cualquier campeón podría defender su corona con quien se le antoje mientras sea un fondista, sin que nadie se lo impida. Y debieran desaparecer un montón de artículos.

Lo que llamó la atención fue que nadie se opusiera esta vez, ni alzara la voz. Como si algo o alguien hubiese bajado línea.

El título argentino y sudamericano hasta hace poco eran los únicos que no se habían prostituido, pero últimamente la FAB se está encargando de hacerlo, desvirtuando las pocas cosas vírgenes que quedaban. Especialmente el sudamericano, que lo despilfarra en sus veladas sin necesidad, algo que costó cabezas en el seno de la entidad, con las renuncias en menos de un mes de Roberto Rilo y Manuel Vilariño a la presidencia de la Comisión de Boxeo Profesional.

Se habló además de la suspensión de Jesuán Letizia -integrante de esa Comisión- por votar en contra de la realización de un título, cosa que el presidente de la FAB (Luis Romio) negó. Letizia ejerció sus funciones después de eso, no se sabe si para disimular, si se dio marcha atrás, si hubo algún pacto, o si fue falsa la información.

Vilariño sigue en la Comisión (ránkings y equivalencias), ya no como presidente, y se ignora quién la preside hoy en día. Lo cierto es que esta vez al parecer nadie votó en contra, y si lo hicieron no trascendió, o no alcanzó para frenarlo. Sí se sabe que ante un empate define Romio.

Pero extrañamente, tampoco los periodistas del plantel de TyC Sports -que suelen tener opinión independiente y actitud denunciante- dijeron nada, y dejaron pasar por alto esta mancha evidente. ¿Habrá habido también presiones allí? De haber sido así, eso tiene un nombre inequívoco: CENSURA.Y sería lamentable. E imperdonable.