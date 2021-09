Brian Castaño y el juego de la perinola

Raro, porque hasta hace poco, el propio presidente del organismo, el puertorriqueño Francisco “Paco” Valcárcel, había asegurado en declaraciones a este cronista que Tszyu era el Nº 1 pero no mandatorio, que son quienes tienen el derecho por regla a enfrentarse contra el campeón una vez por año, caso contrario –de negarse éste por el motivo que fuere- la corona queda vacante.

La pregunta es -siendo que Tszyu no realizó combate más alguno- qué fue lo que pasó para de pronto adquirir ese status de retador obligado.

Y la otra pregunta es qué hará en ese caso Castaño y su equipo, teniendo en cuenta que estaban buscando una revancha directa contra Jermell Charlo por la faja unificada de las 4 entidades, luego del pésimo fallo que le dio empate cuando había sido netamente superior.

¿Y qué pasó con la revisión del combate que solicitó el team del argentino?

Su mánager, Sebastián Contursi le comentó vía whatsapp a DIARIO POPULAR: “Nuestra idea es hacer la revancha con Charlo. Veremos qué pasa, porque ellos están intentando llegar a un acuerdo con un ruso que es mandatorio de la FIB, para que nos permita hacerla. Ese sería el primer paso. Luego, veremos si Charlo quiere pelear, ya que nunca se sabe”.

“De todos modos la OMB dejó la puerta abierta para la revancha. En mi opinión, Tszyu no tiene méritos para ser retador obligado, aunque sea un muy buen boxeador”, reflexionó el mánager.

Y siguió: “En caso de que toque enfrentar a Tszyu (si no se hace la revancha con Charlo), lo haremos, aunque dudo que se haga en Australia. Esta gente ha mentido mucho, al extremo que, si recordás, publicaron por todos lados que ofrecían 10 millones para que Charlo o Castaño fueran a Australia. La promotora se llama No Limit Boxing y sus dueños son Matt y George Rose (hermanos), quienes no tienen buena reputación”.

“La cuestión es que cuando le pedí una propuesta formal por escrito (lo hice tanto a sus teléfonos como en redes sociales), terminaron diciendo que los 10 millones eran en dólares australianos (vale casi 30% menos que el estadounidense) y que ese monto era para todo el evento. Obviamente, unos chantas”.

La deducción es que haya o no revancha, si la OMB declaró la pelea con Tszyu mandatoria, ya sería imposible que estén otra vez en disputa las 4 coronas, porque a Castaño le quitarán el título si no lo defiende –en realidad, más que quitárselo, él decidiría dejarlo vacante conscientemente-. Y de exponerlo ante Tszyu, dependerá de si lo retiene o no, y de que Charlo conserve los suyos (AMB, CMB y FIB) para volverse a enfrentar por el cetro unificado, si es que sus organismos no se lo quitan por esa misma razón, o los pierde sobre el ring.