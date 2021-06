Circo romano: Mayweather vs Paul

El ex campeón mundial de 44 años, enfrentará a un atlético youtuber 18 años más joven, en una exhibición donde se puede noquear. ¿Será un show? ESPN a las 22.

Algo de morbo y un poco de circo. O no. No lo sabemos hasta que no suene la campana. Entonces veremos si Floyd Mayweather, que no pelea oficialmente hace casi 4 años (GKOT 10 a Conor McGregor) y no pisa un ring desde fines de 2018 en una exhibición contra un kickboxer, se lo tomará o no en serio ante el youtuberyanqui Logan Paul, un actor de 26 años que de algún modo también es boxeador (tiene una pelea profesional perdida ante otro youtuber inglés) y le lleva 15 kilos de ventaja a Floyd, de 44 años.