Jake Paul ganó por nocaut y va en busca de Conor McGregor

Esta vez, el youtuber mandó a la lona a su rival en menos de dos minutos, logrando una inapelable victoria ante Ben Askren, que hablo luego de nocaut que lo dejo fuera de competencia.

“Yo fui noqueado por Jake Paul. Es vergonzoso. Yo decepcioné a todo el mundo. Las personas odian a Jake Paul. Los fanáticos querían verme humillándolo y yo no hice eso”, declaró el ex campeón welter de Bellator MMA y One Championship, antes de pasar al UFC.

Mientras que fue Jake Paul había anunciado “si quieren ver show, hoy lo van a ver”, a modo de adelanto de su pelea y cumplió con su palabra.

Embed

Fue la tercera victoria por nocaut para Jake Paul, en tres presentaciones, y sigue acumulando rodaje en su camino a la pelea contra Conor McGregor, que podría darse a fin de año tal como están especulando los organizadores.

Al margen de la pelea, como parte del show que montó, con parte de una campaña de marketing, el joven de 24 años sumó más fanáticos al contar con la presencia de Justin Bieber, quien cantó en la previa de dicha exhibición, que dejó una fortuna en premios.

jake.jpg Jake Paul, en busca de Conor McGregor.

Ben Askren logró 500 mil dólares de bolsa, unos 10 mil dólares por cada segundo que estuvo arriba del ring. De esta forma se llevó unos 250 mil dólares por minuto.

Un monto para nada despreciable teniendo en cuenta que ese dinero no lo hubiera recaudad por un combate de MMA.

Mientras que Jake Paul también fue una buena oportunidad para engrosar sus cuentas bancarias.

“Quiero a Conor McGregor”, fue el desafiante pedido de Jake Paul.