En la defensa número 23 de su título, Bopp venció a la hasta ayer invicta Blanco Zúñiga en uno de los combates estelares de la Payne Boxing Serie 5 desarrollada en el Coliseo Sugar Baby Rojas.

Bopp, que es campeona mundial ininterrumpida desde diciembre de 2008, demolió a la retadora, y fue una de los tres argentinos que festejaron.

Antes de ella, sumaron victorias por nocaut el olímpico Mirco Cuello, y la ex integrante de la selección nacional Clara Lescurat, en una jornada donde además se disputaron una corona regional, y otra nacional colombiana.

Embed

La pelea

“La Tuti” Bopp (37-2, 17 KOs), quien también fuera campeona mundial minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), dominó cada instante a Blanco Zúñiga (16-1, 9 KOs), número 12 del ranking mundial minimosca AMB.

Con notable superioridad, Yésica Bopp sometió a la retadora, y la envió a la lona una vez en el segundo round, otra vez en el tercero y finalmente en el cuarto, para así defender su reinado.

En el cuarto round, “La Tuti” fue demoliendo a una rival que no presentaba ya oposición. La llevó nuevamente sobre las cuerdas donde combinó sus continuas izquierdas y derechas boleadas y cruzadas al rostro, hasta que volvió a mandarla a la lona. Si bien la venezolana intentó ponerse de pie, no estaba en condiciones, por lo que el árbitro local Manuel Arroyo no le dio el pase y decretó el fuera de combate al 1’:35” del capítulo.

Yesica Bopp contra Blanco Zúñiga mejor.jpg

Una carrera impresionante

A los 37 años, Bopp, que pesó 48,900 kg., se mantiene como récord en el boxeo en todo el planeta.

El 4 de diciembre de 2008 se coronó reina interina AMB sobre la venezolana Ana Fernández en el estadio Luna Park. En dos peleas, ya era monarca regular. A partir de allí, se enfrentó a muchas de las mejores del planeta, y además sumó el cetro OMB.

Entre sus víctimas pasaron las mexicanas Yessica Chávez, Ibeth Zamora, Anabel Ortiz -todas campeonas mundiales-, Sandra Robles, la estadounidense Carina Moreno, además de Daniela Bermúdez -dos veces-. Había tenido la última defensa de su corona AMB el 15 de junio de 2019, cuando dominó a la mexicana Gabriel Sánchez en fallo unánime, previo a tomarse un receso.

Regresó el pasado 17 de septiembre como preparación y cayó sorpresivamente ante Juliana Basualdo en fallo dividido tras seis rounds en peso gallo. Pero ante Blanco Zúñiga (48,150 kg.), volvió a su categoría y se recuperó.

Fuentes: TyC Sports - AP - AFP