Las voces del más allá explicadas por la parapsicología/ Por Antonio Las Heras

Los temores al "Más Allá" no terminan fácilmente. Así lo confirmó, en su momento, la película “Voces del Más Allá.” Se trata de sonidos, en apariencia voces humanas, que, para quien las escucha, resultan sorprendentes y terroríficas. Generalmente, estas "voces del más allá" no fueron oídas por nadie antes: no tienen similitudes con voces humanas conocidas, aunque hablan en todos los idiomas. ¿Por qué aparecen?