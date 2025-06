Mundial de Clubes: qué necesita Boca para llegar a los octavos de final

Hasta ahora, el equipo alemán es líder del Grupo C, con seis puntos, gracias a sus dos victorias. Detrás se encuentran Benfica, con cuatro, y Boca, con una sola unidad. Auckland City, de Nueva Zelanda, aparece en el último puesto de esta zona.

En el cierre del grupo, Boca enfrentará el próximo martes a Auckland City y dependerá de dos factores para avanzar a los octavos de final: deberá ganar por más de seis goles de diferencia y esperar una victoria por la mínima de Bayern Múnich contra Benfica.

Un empate entre los equipo europeos o una victoria de Benfica ya dejará sin chances a los dirigidos por Miguel Ángel Russo. De todas maneras, si se dan otros resultados entrará en juego la diferencia de gol para que Boca pueda clasificar segundo de su grupo.

Qué dijo Miguel Russo tras la derrota contra Bayern Múnich

El DT de Boca analizó las razones del 1-2 en Miami. "Duele perder, es un rival muy difícil, muchas cosas estuvimos bien otras hay que mejorar. Perdimos mucho la pelota, nos metimos mucho atrás, pero también el rival te lleva", afirmó.

Russo se refirió también a la posibilidad de que Bayern Múnich y Benfica "pacten" un empate para clasificarse ambos los octavos de final. "Nosotros buscaremos lo nuestro y nada más”, aseguró en la conferencia de prensa. Y agregó: "Es muy difícil este tipo de cosas: hay que jugar y competir. Yo ese tipo de cosas las dejo de lado”.

“Hay que dejar pasar esta noche y mañana vamos a volver a hablar de lo que viene. En definitiva uno siempre sigue hasta la última instancia. Está en nosotros cambiar lo que pensamos todos. Cambiar lo que pensamos a nivel de juego, de lo que es Boca y que tenemos que buscar otro tipo de cosas. Boca es Boca y tiene que estar a la altura y a la par todo el semestre que viene”, remarcó el entrenador.

Además, Russo destacó el apoyo de los hinchas xeneizes en Miami: "La hinchada es impresionante. Uno queda con el dolor de perder, pero la gente es impresionante y va a tener mucho que ver. Hay que armar una sociedad con el equipo importante, que el equipo siga demostrando que la gente de Boca es así. Eso es lo que buscamos".

En tanto, Miguel Merentiel, autor del gol de Boca, lamentó la derrota. "En el gol me enfoqué en que tenía que hacer esos movimientos. Me quedó una y la mandé a guardar. Pero no alcanzó. Hay que seguir. Sabíamos que era un equipo dominador, que tiene un buen circuito de juego. Tratamos de contrarrestar eso. El trabajo de Boca fue muy bueno hasta el minuto 80. Que la gente crea porque nos queda un partido más y vamos a dar lo mejor para conseguir la victoria”, concluyó.