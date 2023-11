Además, el 73% de los consultados experimentó un aumento en la presión de plagas y enfermedades, y un gran número estima que sus ingresos se han reducido en un 15,7% debido al cambio climático en los últimos dos años. Uno de cada seis, incluso, identifica pérdidas de ingresos de más del 25% durante este período.

Estos son algunos de los datos de la encuesta que revela los desafíos que enfrentan los agricultores de todo el mundo mientras intentan mitigar los impactos del cambio climático y adaptarse para el futuro. Bayer contrató una agencia internacional para que realice un estudio en el cual se entrevistó a 800 agricultores, de campos chicos y grandes de Australia, Brasil, China, Alemania, India, Kenia, Ucrania y los Estados Unidos.

Los resultados fueron presentados, a la prensa, por Rodrigo Santos miembro del Consejo de Administración de Bayer AG y presidente de la División de Ciencia de Cultivos y productores agropecuarios de distintos países del mundo que respaldaron los datos del trabajo y contaron su experiencia.

Entre ellos estuvo Pedro Vigneau, productor agropecuario argentino y presidente de Maizar, quien, entre otras cosas, destacó la importancia que tienen la innovación y tecnología en la agricultura para mejorar la productividad y la sustentabilidad y las buenas prácticas agrícolas y la ciencia para avanzar hacia un mundo mejor. Además, resaltó el gran valor que tiene el compartir conocimientos y tener un enfoque sistémico en la toma de decisiones agrícolas. “El enfoque es sistémico, por lo que una decisión no afecta solo a la próxima campaña, sino que a la siguiente y a la siguiente, y básicamente al suelo. Así que debemos tener eso en mente cuando tomamos una decisión. Puede que tengamos esta situación hoy, pero esta situación va a cambiar y somos parte de un sistema. Sé que somos parte de la solución. Estamos viviendo en una era exponencial, tenemos todas las nuevas herramientas y tecnologías para encontrar la solución”

Entre los datos más relevantes se encuentra el de que los entrevistados esperan que continúen los impactos del cambio climático. Tres cuartas partes de ellos a nivel mundial (76%) están preocupados por el impacto que este tendrá en su tierra, los más alertados son los agricultores de Kenia e India. Rodrigo Santos, comentó: "Los productores ya están experimentando los efectos adversos del cambio climático en sus campos y, al mismo tiempo, desempeñan un papel clave en la lucha contra este enorme desafío. Por eso es tan importante escuchar su voz. Las pérdidas reportadas en esta encuesta hacen que la amenaza directa que el cambio climático representa para la seguridad alimentaria mundial sea muy clara. Frente a una población mundial en crecimiento, los resultados deben ser un catalizador para que los esfuerzos nos lleven a hacer que la agricultura sea regenerativa".

Si bien el cambio climático es un tema generalmente dominante, los desafíos económicos como consecuencia de la guerra en Ucrania, son la prioridad durante los próximos tres años.

foto_2_encuesta_bayer.jpg

Los agricultores están tomando medidas para mitigar el cambio climático y valorar la innovación

Más del 80% de los encuestados ya están tomando o planeando tomar medidas para reducir los gases de efecto invernadero. Las principales áreas de enfoque son el uso de cultivos de cobertura (el 43% ya lo hace o tiene la intención de hacerlo), el uso de energía renovable o biocombustibles (37%) y el uso de nuevos híbridos que reduzcan el uso de fertilizantes o productos para la protección de cultivos (33%). Además, todos los agricultores afirman que ya aplican o planean implementar acciones para ayudar a la biodiversidad y más de la mitad (54%) dice que ya ha tomado medidas para el control de insectos, o planea hacerlo en los próximos tres años.

Para estar preparados para el futuro, los productores valoran la innovación. Más de la mitad (53%) de ellos dice que el acceso a semillas y soluciones diseñadas para enfrentar mejor el clima extremo y beneficiar más a su campo. Un número similar (50%) pidió una mejor tecnología de protección de cultivos. El 42% dijo que un mejor acceso a la tecnología de riego beneficiaría a sus resultados. En relación con sus prácticas creen que mejorar el uso eficiente de la tierra, diversificar los cultivos y mejorar la salud del suelo son el camino que los llevará al éxito.

“No estamos monetizando las buenas prácticas, pero sé que estamos en el camino correcto, el mercado todavía no está pagando por lo que estamos haciendo, pero sabemos que esta es la única forma de avanzar hacia el futuro. Es la única forma. Llevo 30 años en la agricultura y así es como funciona”. Afirmó Vigneau.

Los agricultores acuerdan desafíos globales

En general, la encuesta muestra que los agricultores de todo el mundo comparten en gran medida una visión común sobre los desafíos de hoy y las perspectivas para el futuro. Si bien existen ligeras diferencias entre los países, las cuestiones generales del cambio climático y las presiones económicas son de preocupación similar para todos. "Los agricultores se enfrentan a múltiples desafíos. Pero a pesar de esto, descubrimos que tienen esperanzas: casi tres cuartas partes ven un futuro positivo de la agricultura en su país", dijo Santos. "Esto es muy importante y alentador. Las opiniones expresadas por los agricultores en el informe deben ser ampliamente tenidas en cuenta y comprendidas. Son un llamado a la acción para que todo el sistema alimentario innove, colabore y ofrezca las soluciones que los agricultores necesitan, y nosotros, como Bayer, estamos ansiosos por desempeñar un papel de liderazgo en estos esfuerzos. Hay poco tiempo que perder". Cierra.

La encuesta

The Farmer Voice es una encuesta entre 800 agricultores divididos en partes iguales entre Australia, Brasil, China, Alemania, India, Kenia, Ucrania y los Estados Unidos. La encuesta fue realizada de forma independiente por Kekst CNC. Los agricultores fueron seleccionados al azar de cada mercado. Los encuestados no sabían que la encuesta se estaba llevando a cabo en nombre de Bayer hasta que se completó, y Bayer no tuvo ninguna participación en la selección de la muestra. Las entrevistas tuvieron lugar entre abril y julio de 2023. Además, 2.056 pequeños agricultores en la India fueron encuestados con un cuestionario abreviado. Estos agricultores estaban asociados con el ecosistema de Better Life Farming, agricultores de organizaciones de productores agrícolas apoyadas por Bayer y agricultores inscritos en el Programa de Arroz Sostenible de Bayer. Estas entrevistas se realizaron entre mayo y junio de 2023.