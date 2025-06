El 55% de los embarazos son no intencionales en Argentina

Pero, además, el embarazo adolescente está asociado a una mayor tasa de abandono escolar y limitación de oportunidades económicas y laborales. Esto tiene un impacto directo en la vida de estas mujeres y sus familias, pero también impacta negativamente en términos macro sobre la productividad.

Se trata de una problemática social y de salud pública que aún sigue siendo relevante en nuestro país: Se estima que el 13% de los bebés nacidos en Argentina son hijos de mujeres menores de 20 años[2]. Es decir, uno de cada diez. En adolescentes alrededor de 7 de cada 10 son no intencionales[3].

Métodos anticonceptivos de larga duración

Durante un panel de anticoncepción y salud femenina llevado adelante en el Hospital Rivadavia de Buenos Aires, con la participación de AMAdA, CEDES y el apoyo de Bayer, se puso de relieve la magnitud de este tema: “En la última década, observamos un avance sostenido en el uso de métodos anticonceptivos de larga duración, como el implante, el DIU de cobre y el DIU hormonal Su adopción creció, aunque aún representa un porcentaje bajo”. Explicó Silvina Ramos, socióloga, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y coordinadora del Estudio Lucía.

Una opción estratégica para abordar el embarazo adolescente no intencional son los métodos anticonceptivos de larga duración, como el SIU, el DIU y el implante subcutáneo, que son altamente eficaces y seguros. Además, presentan la enorme ventaja de que no dependen de una acción o hábito cotidiano por parte de la usuaria, suprimiendo los riesgos de olvidos o errores en el uso. Sin embargo, pese a sus beneficios, su uso aún no es tan generalizado, debido principalmente a desconocimiento y accesibilidad. De allí la importancia de programas de políticas públicas integrales que combinen educación, atención y acompañamiento, además de la provisión de los métodos en los centros de salud de todo el país.

Implante subcutáneo (o "chip")

Recientemente, la ANMAT aprobó el implante subcutáneo anticonceptivo (conocido popularmente como “chip”) de dos varillas. De esta forma, llega una nueva opción en anticoncepción de larga duración, con foco en el sistema de salud pública y especialmente atinado para el abordaje de la prevención del embarazo no intencional en adolescentes.

El nuevo método fue presentado por Bayer, compañía global enfocada en las ciencias de la vida. “Desde Bayer tenemos claro que la anticoncepción está relacionada con la libertad de las mujeres”, afirmó Philip Glaser, head de Bayer Pharmaceuticals para Cono Sur.

“Como empresa líder en el cuidado de la salud femenina tenemos el compromiso de ofrecer productos para que las mujeres puedan decidir su propio futuro y desarrollar todo su potencial. En ese sentido, el nuevo implante anticonceptivo es una herramienta valiosa para los programas de planificación familiar, ya que ayuda a reducir la tasa de embarazos adolescentes no intencionales. Esta es una nueva alternativa en el mercado argentino que presentamos como parte de nuestro apoyo al sistema de salud”, añadió Glaser.

Cabe señalar que, entre las usuarias más jóvenes, el chip es un método de larga duración popular: es utilizado por el 27% de las mujeres de 15 a 19 años y por el 20% de las mujeres entre 20 y 29 años, según el Estudio Lucía, que investiga los usos y preferencias de métodos anticonceptivos de las mujeres en la Argentina.[4]

Ciencia al servicio de la salud

Bayer abordó en un evento de prensa las principales áreas terapéuticas en las que trabaja en Argentina para ofrecer avances innovadores que marquen una diferencia significativa en la vida de los pacientes. Una de esas áreas es oftalmología, en la que el año pasado la empresa lanzó una nueva concentración de su tratamiento para el edema macular diabético y la degeneración macular asociada a la edad, dos enfermedades de la retina que si no reciben atención adecuada pueden llevar a una pérdida significativa de la visión. El modo de tratar el edema en la mácula se relaciona con la forma que tiene la afección, que puede presentarse “seca” o “húmeda”.

“La primera puede derivar en la segunda, considerada un empeoramiento del cuadro. La enfermedad degenerativa va empeorando, la mácula es lo que nos permite ver a nosotros los detalles de la retina”, explicó el Dr. Martín Charles (M.N 101891) del Centro oftalmólogo Charles en la ciudad de Buenos Aires.

Otra patología relativa a los pacientes diabéticos es la enfermedad renal crónica, patología silenciosa que si no se detecta a tiempo lleva al paciente a requerir diálisis e incluso hasta evaluar la necesidad de un trasplante de riñón.

Especialistas del Hospital Italiano de Buenos Aires explicaron la importancia de una detección temprana para la calidad de vida del paciente diabético, así como la relación crucial entre el riñón y el corazón. “La ERC es considerada una pandemia y una de las principales causas de muerte en el mundo. Se estima que en Argentina son casi cinco millones de personas con ERC y lo peor es que muchos de ellos lo desconocen. Además, la cantidad de personas con diálisis viene aumentando, en parte por la nefropatía diabética. Y la cardiovascular es la primera causa de muerte en enfermos renales crónicos. Un abordaje integral de la ERC, así como su prevención primaria y secundaria, es fundamental para evitar la progresión de la enfermedad y las grandes complicaciones”.

Innovación para transformar vidas

Bayer realiza año a año importantes inversiones en investigación y desarrollo para avanzar en innovaciones médicas que permitan mejorar significativamente la salud de los pacientes, a través de una cartera de productos sólida centrada en abordar las áreas de mayor necesidad médica insatisfecha.

En ese sentido, la investigación clínica ocupa un rol preponderante, ya que es lo que permite descubrir nuevos tratamientos para las distintas enfermedades.

Argentina es de hecho el país con mayor proporción de estudios clínicos en la región, con 19 proyectos en curso llevándose a cabo en 120 centros con la participación de más de 500 pacientes en todo el país. “La industria biofarmacéutica es uno de los sectores más innovadores del mundo. Representa beneficios para los pacientes, la sociedad y el sistema sanitario, además de generar ingresos genuinos de divisas al país. En Bayer el año pasado enrolamos desde Argentina a los primeros pacientes en dos nuevos estudios a nivel global, es realmente un motivo de orgullo”, manifestó Philip Glaser.

