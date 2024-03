Reencarnación: Creencia, confusión y realidad/ Por Antonio Las Heras

George Smith Patton, Jr.; el célebre general de la Segunda Guerra Mundial afirmaba ser la reencarnación de Alejandro Magno, del general cartaginés Aníbal, de un comandante de campo que tuvo Napoleón y de otras figuras relevantes en la Historia Militar. No era el único. Por los días de la Segunda Guerra Mundial fue frecuente en los protagonistas militares que estuvieran convencidos de recordar otras encarnaciones en las que también habían ejercido como soldados. El caso de Patton, en particular, tiene el detalle de pensar que había tenido varias – y no sólo una – reencarnaciones.