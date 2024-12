Sepa cómo resolver con éxito los vaivenes de la vida actual/ Por Antonio Las Heras

1.- Descubra dónde están realmente los problemas

Quien pretende progresar no se deja llevar por costumbres, ni por métodos usuales; antes bien busca determinar lo que los demás aún no encontraron, por haberlo buscado en sitios incorrectos. La capacidad de descubrir, realmente, donde está lo que falla radica en no perderse en superficialidades, ni cuestiones triviales. Precisión y disposición para llegar hasta el fondo de las cosas. La vacilación es mala acompañante.

2.- Encuentre soluciones concretas y simples

Hasta las cuestiones más difíciles tienen soluciones simples. Que no quiere decir fácil, puesto que –en general– las soluciones eficientes requieren tiempo, tenacidad y perseverancia.

3.- Cuide su energía personal

Mucha gente habitúa malgastar valiosos esfuerzos en asuntos banales o discusiones intrascendentes. Así pierden tiempo, dinero, fuerza, afecto y la vida se va como arena entre los dedos. No hay que desperdiciar energía en inútiles rodeos. Concéntrese por entero en el esfuerzo que lleva recorrer el sendero hacia la solución definitiva (y no parcial) de la dificultad. Todo intento de resolver “más o menos” termina provocando mayores dificultades y gran insatisfacción. Como habitamos un mundo diferente sin suficientes soluciones disponibles, se hace necesario que cada quien encuentre cómo resolver los inconvenientes valiéndose de la originalidad. Los tiempos en que se obtenía algún beneficio haciéndose la víctima terminaron. Ninguno se alía al débil.

Energía personal M (1).png

4.- Sea una persona confiable

No utilice argumentos para justificar el incumplimiento de sus promesas o la falta de realizaciones. Sea responsable de sus actos. Haga lo que prometió. Si tiene dificultades para concretar lo prometido, exponga –claramente y en el momento oportuno– los cambios que está necesitado. Honor, dignidad y lealtad son los tres valores que debe convertir en estandartes. Eso sí: primero aplíquelos sobre Ud. mismo.

5.- Abandone los esquemas repetitivos

Demasiada gente fracasa porque al no resolver un problema, insisten en repetir la misma metodología que los llevó a errar. “A ver si esta vez tengo suerte”, se ilusionan. Y esto no es una cuestión de “suerte”, ni “casualidad” o “destino”. Lo que se necesita es cambiar sin obsesionarse en una y única forma de hacer las cosas. Mucho menos refugiándose en la idea de que “siempre se hizo así” o “antes siempre daba resultado”. Hay que crear maneras nuevas. Lo que cuenta es lograr el objetivo valiéndose de la imaginación y la capacidad humana (que nos diferencia fundamentalmente de los animales) de descubrir nuevos caminos conducentes al logro de cada objetivo positivo de vida.

6.- Utilice su imaginación

Encuentre soluciones a problemas que otros no pudieron resolver. Para lograrlo divida adecuadamente su día. Una persona creativa piensa mucho, estudia siempre, está actualizada y aprende de personas que lo superen en conocimientos y sabiduría. Los filósofos griegos aconsejaban: “que tus amigos sean iguales o superiores a ti, porque un futuro triste te espera si los eliges inferiores”.

7.- Sea ambicioso y acéptelo gustoso

Algo distintivo de la persona que sabe utilizar su inteligencia es la ambición. Permanente. Siempre buscando nuevas sendas. Nunca detenido. Aprendiendo y formándose cada día. Exigiéndose, siempre, un poco más. Y no desalentarse ante un error o una equivocación. De allí también salen soluciones nuevas si es aplica la creatividad junto al pensamiento racional reflexivo.

Don Quijote contra los molinos M.jpg

8.- Descarte actitudes quijotescas.

Una cosa es vivir peligrosamente indagando áreas desconocidas y otra, muy distinta, es presentar batalla a molinos de viento como hacía –recordemos que por confusión mental– Don Quijote. Se trata de mejorar la calidad de vida, de enriquecer la personalidad a través de experiencias nuevas y diferentes. No espere resolver de inmediato todos los problemas que se le presenten, ni crea que va a encontrar respuesta si no es con el paso del tiempo para cada dificultad que aparezca en sus seres queridos.

9.- Tenga metas claras y objetivos precisos

Pregúntese cuál es el sentido que lo lleva a hacer tal cosa y no otra. Es común hacer cosas “porque sí”; por lo que resulta entendible encontrar tantos amargados, frustrados y deprimidos.

Para que un ser humano tenga armonía necesita darle sentido a su vida, poder decir qué lo lleva a hacer cosas. Esto requiere coherencia de pensamiento y flexibilidad en las conductas.

Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social y magister en Psicoanálisis. “Atrévete a vivir en plenitud”, es u más reciente libro. www.antoniolasheras.com