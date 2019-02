Aperitivos para pasar el verano

Tragos con ananá, pepino, vino espumante, con lima, kyuri o arándanos, resultan ideales para esta época, como los que creó para esta nota Mona Gallosi, una de las bartenders más reconocidas del país.

Uno de estos tragos es el Aperol Spritz, aperitivo italiano de moda desde hace unos años en Italia y el trago del momento en nuestro país. Preparado con partes iguales de Aperol y espumante, con el agregado de un golpe de soda y una rodaja de naranja, es un trago refrescante, de baja graduación alcohólica (11º), especial para tomar al inicio de una comida o acompañando una picada, en un brunch o una cena.

El Aperol es una bebida alcohólica de origen italiano, creada en 1919 en Padua, Italia, por los hermanos Silvio y Luigi Barbieri. Tiene un color anaranjado brillante debido a la infusión de naranjas dulces y amargas, y un sabor muy particular que le da la mezcla de raíces y hierbas. La forma más clásica de consumirlo es como Aperol Spritz. “En la receta original, son dos partes iguales de Prosecco (vino espumante italiano) y Aperol. Pero como acá es muy difícil conseguir Prosecco, sugiero el Extra Brut -explica Gallosi-. Lo que más me gusta del Aperol, que tengo la posibilidad de representarlo en Argentina, es que está relacionado con la comida, con el momento del brunch, porque es liviano, ligero, las burbujas refrescan y tiene poca graduación. Como aperitivo a la noche, va súper bien. También a la hora del brindis en lugar del champagne”.

El Aperol Spritz se hizo famoso en el mundo a partir de una escena de la película “Los Fockers”, en la cual Dustin Hoffman se acerca a Robert De Niro y le ofrece un Aperol Spritz en lugar del habitual Tom Collins. “Está muy relacionado al buen comer y al buen vivir. El año pasado estuve en Milán y me fui al Duomo. Enfrente estaba la terraza de Aperol y fui. Vos pagás tu Aperol pero la comida viene gratis. Me parece que tiene esa cualidad y hay que saberla explotar. Si vos comés un huevo poché con palta y una tostada y te tomás un Aperol Spritz, ves que van de la mano. Me encanta cuando mis amigas me dicen: “¿Me hacés un Aperol?”, cuando antes era “¿Me hacés una caipi?” El más cool, es más fácil de preparar y, a la vez, tiene complejidad de sabores”, describe Mona.

El Piura Apple Malt es un cóctel especial para acompañar la comida o para salir a tomar algo. “Es un cóctel a base de whisky, tiene un almíbar de canela y un cordial de manzana. Es fuerte pero tampoco demasiado”. Los “cordiales” son concentrados de azúcar, fruta y agua que surgieron como remedio para los navegantes. Si bien, originalmente no llevan alcohol, están los llamados licores cordiales como el Amaretto o el Chambord. En este caso, el cordial es sin alcohol. Se obtiene procesando manzana en un almíbar previo y ya enfriado, y luego colándolo a través de una malla bien fina.

El Temple Kyuri es un cóctel ideado para acompañar cocina asiática. “Tiene Sake, tiene un cordial de Kyuri, que es un pepino japonés, y tiene lima. Es fresco y suave. Está pensado más para acompañar y no tomar algo fuerte”, detalla Mona. En cuanto al Rouge Ron, explica: “Es un cóctel que me encanta. Uso un ron añejado con bastante madera y hago una reducción de vino tinto. Mezclo ambas cosas y cuando lo tomás, se percibe el vino tinto bien presente y la madera del ron. Resulta ideal para quienes buscan experimentar”.

Para terminar, el Gin Tonic Real, es una recreación del clásico Gin Tonic. “Como estaba de moda el Gin Tonic de cardamomo, el de pimienta negra y pétalos de rosa, quise hacer algo diferente y el de pimiento amarillo me pareció un gran invento. Al gin le agrego un poquito de almíbar de ananá o almíbar simple, un poco de jugo de lima o limón y una rodajita del pimiento. El pimiento amarillo le da mucho perfume y un sabor muy bueno. Es muy refrescante”.

Cinco opciones muy diversas, para sobrellevar el verano y ponernos a experimentar con las mejores propuestas de la coctelería moderna.

APEROL SPRITZ

Aperol spiritz

Ingredientes:

Aperol.

Vino espumante.

Naranja.

Soda.

Preparación:

Agregar 4 rocas de hielo en un copón. Incorporar espumante y luego Aperol en partes iguales.

Por último, un dash (un golpecito, menos de 15 cc) de soda.

Decorar con una rodaja de naranja fresca.

TEMPLE KYURI

trago

Ingredientes:

Sake.

Vodka.

Almíbar de cardamomo.

Cordial de kyuri (pepino japonés).

Arándanos.

Piel de lima.

Láminas de pepino.

Preparación:

Enfriar un vaso de trago corto. En un vaso de refrescar, agregar 30 mililitros de sake, 45 mililitros de vodka, 15 mililitros de cordial de kyuri, 30 mililitros de almíbar de cardamomo y 20 mililitros de jugo de lima.

Refrescarlo bien y servirlo colado sobre hielo. Decorar con arándanos, piel de lima y una lámina de pepino.