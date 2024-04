Consultá el horóscopo del lunes 8 de abril

ARIES (Marzo 21-Abril 20) Hoy puede que realmente tenga ganas de discutir las cosas en profundidad. Las alineaciones de las estrellas están sacando a la luz este otro lado tuyo, así que aprovecha la energía. CIFRAS SOLARES: 30-884

TAURO (Abril 21-Mayo 20) Los dolores musculares y el agotamiento podrían estar afectando a ti. Olvídate de los proyectos y las tareas y cuídate un rato. Trata de descansar un poco. CIFRAS SOLARES: 33-233

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Puede que te carguen de energía, pero sientes que no tienes dónde apuntarlo. La fuerza está ahí, pero la meta puede no estar. Hablar con otros solo puede confundirte. CIFRAS SOLARES: 55-399

CANCER (Junio22-Julio 22) Este es un gran día para ti. Notará una sensación de bienestar que lo hará sentir seguro de que todo su trabajo arduo finalmente está comenzando a dar sus frutos. CIFRAS SOLARES: 65-554

LEO (Julio 23-Ago. 22) Ciertas situaciones pueden ser difíciles de tratar hoy, ya que dan un giro emocional. Te estás poniendo ansioso. Las cosas están empezando sin la planificación cuidadosa y la consideración que consideras necesaria. CIFRAS SOLARES: 11-564

VIRGO(Ago. 23-Set. 22) Lo alto de tus éxitos recientes podría hacer que quisieras volverte loco comprando artículos de lujo que antes no te parecían prácticos. Estas atento al detalle y cuida tus números para el futuro. CIFRAS SOLARES: 32-565

LIBRA (Set 23-Oct. 22) El romance florece para ti esta noche. quizás después de un largo período de quietud. Una nueva sensación de estabilidad y seguridad puede establecerse en relaciones de amor y amistades cercanas. CIFRAS SOLARES: 10-889

ESORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Puedes recibir algunas llamadas misteriosas hoy, como números equivocados o cuelgues. Otras personas pueden parecer menos comunicativas de lo normal. CIFRAS SOLARES: 31-588

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Diviértete hoy, tienes mucho por lo que estar agradecido, así que agradece. Siéntete orgulloso de todo lo que has logrado hasta ahora y comparte tu alegría con los demás. CIFRAS SOLARES: 85-989

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Un amigo cercano o un miembro de su familia podría tener problemas de dinero y querer aprovechar su buen sentido comercial para comprender la situación y encontrar formas de corregirlo. CIFRAS SOLARES: 46-213

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) El mundo está abierto para ti hoy. Aprovecha todas las grandes cosas que te ofrecen. Puede que no te des cuenta, pero tienes un club de fans leal en las alas. Las cosas que dices y haces, afectan a los demás. CIFRAS SOLARES:88-356

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Si el picaporte de la puerta no quiere girar hoy, Quizás solo necesites probar otra puerta. Si las cosas no fluyen suavemente en su lugar, entonces probablemente no estaban destinadas a ser. CIFRAS SOLARES: 77-411