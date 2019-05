El peronismo K busca fórmula provincial y en el massismo creen que están cada vez "más cerca"

En el oficialismo bonaerenses no desesperan, es la oposición la que tiene que ‘mostrar una propuesta superadora, la mejor alternativa’, nosotros tenemos que estar ‘quietos’; aunque claro que todas las miradas están puestas en la convención radical del lunes y mientras señalan que desde la provincia se hizo lo que había que hacer en relación al respaldo que los radicales provinciales dieron a Cambiemos.

Hay que esperar, repiten; en el almanaque está resaltado el domingo 9 de junio y niegan que se trate del cumpleaños de algún funcionario, ese es el domingo clave para el gobierno. El 12 cierran la inscripción de las alianzas transitorias, pero el domingo 9 se realizaron elección en 9 provincia, 8 generales y una PASO; se votará además en Jujuy y Mendoza.

La incógnita del gobierno es que tan ‘consistente’ puede ser la tercer vía, se piensa básicamente en el Peronismo o Alternativa Federal; sí finalmente serán tres vías, cuatro o dos y, agregan resignados, no es mucho ‘lo que podemos hacer nosotros’ respecto de esta cuestión netamente opositora. Definido eso desplegaran la ofensiva.

Mientras tanto los intendentes peronistas se juntaron en Cañuela, como quien dice para ‘no perder todo’. La jugada de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es aceptada, pero pone en guardia a los mandatarios locales que más lealtad han mostrado a la ex presidente, que no quieren resignar nada en la formula provincial: quieren un intendente ‘leal’ allí.

No pasó desapercibida la presencia del concejal de Berazategui Juan José Mussi, nadie objetó su presencia a pesar de no ser intendente. Por dos motivos llamó la atención; primero, por estar y, segundo, por lo que planteó.

El veterano dirigente abaló el movimiento cristinista de ocupar la retaguardia y avanzar con Alberto Fernández y extrapoló esa movida a la provincia, ‘donde hay que ganar’, dijo, y en ese tránsito consideró que tal vez una forma sea ‘convocando a Sergio Massa’.

El auditorio, que se volvió numeroso porque temía un lanzamiento de Martín Insaurralde, pues la mayoría le cuestiona al intendente de Lomas de Zamora sus acuerdos con la gobernadora María Eugenia Vidal.

Si están todos, la mayoría la constituyen los ‘leales’ o ‘incondicionales’ que apoyan a la precandidatura de la intendente de La Matanza, Verónica Magario, y que siempre mantuvieron una ‘clara oposición’ al gobierno nacional y provincial, según resaltan.

De hecho, esa mayoría, resiste en la intimidad incluso a Axel Kicillof como posible precandidato a gobernador, sin restarle condición de ‘leal’, pero prefieren un par, y eso que todos reconocen que ‘mide bien’ el ex ministro de Economía.

No obstante, esa mayoría prefirió festejar la presencia del viejo guerrero del sur y emitió un inmenso silencio. Sergio candidato sería un ‘baldazo de agua fríaà, pero muy fría’, graficó un ‘leal’.

Calefacción

Mientras se acercan los primeros fríos del año más de 6.000 estudiantes no contaran con un sistema de calefacción acorde en las escuelas de Tres de Febrero.

Hay 10 escuelas sin gas y más de 7 establecimientos con problemas en calderas y calefactores.

Este problema afecta a un 15% de la matrícula y se suma a una situación que está semana se conoció sobre el estado de situación de las cuentas en el Consejo Escolar local.

Todo según información que surge de un relevamiento realizado por el bloque de consejeros escolares de Unidad Ciudadana 3dF.

En un informe, entregado está semana a las autoridades locales, se conoció que la deuda actualizada del Consejo Escolar es de $ 2.446.999 del Fondo Compensador.

Sumado a 1.397.000 de pesos de la cuenta CUFP el total adeudado por este Consejo Escolar a sus proveedores es de $ 3.843.999.

‘Mientras el presidente del Consejo Deliberante Sergio Iacovino recorre colegios privados, miles de estudiantes van a pasar el invierno sin calefacción en sus escuelas’ de gestión estatal, agregó el precandidato a intendente del UC Juan Debandi.

Más allá de las palabras los cierto es que el informe elaborado por los consejeros revelo que hay escuelas con problemas de gas/calefacción y con problemas de calderas.

También señaló que existen establecimientos como la Secundaria 23 de Villa Bosch con 181 estudiantes que no pueden prender las estufas porque están en mal estado o la Secundaria 24 con 174 estudiantes y la Escuela Primaria 4 con 211 estudiantes que les sacaron todas las estufas que instalaron el año pasado para avanzar en otro sistema que finalmente tampoco está funcionando.

Candidato en Ezeiza

María Eugenia Vidal ya tiene en la gatera a un candidato preparado para darle el zarpazo a Alejandro Granados, el Intendente que desde 1995 gobierna el distrito de Ezeiza.

Se trata de Rubén Barabani, un veterinario que ocupa su cargo de concejal desde 2015 cuándo intentó sin éxito destronar al jefe comunal que fue ministro de seguridad de Daniel Scioli.

Barabani, que lleva 40 años de veterinario en Ezeiza y fue el primer veterinario nacido allí, arranca sus domingos bien temprano y sale a recorrer las casas de los vecinos que le escriben a sus redes sociales para pedirle que vacune a sus animales. Rubén agarra su valija, repasa la lista de pedidos y sale a vacunar a las mascotas de la gente de su pueblo.

Se realizan las vacunaciones antirrábicas en los barrios periféricos, a los animales se les hace una revisación clínica y se los desparasita. Si bien el municipio cuenta con un centro de zoonosis, es muy precario y no llega a satisfacer las demandas del distrito.

Pero también desde el Frente Para la Victoria y en La Cámpora se preparan para pegar el batacazo, van a impulsar a Alejandro López, un dirigente que participó en la política local desde el nacimiento del distrito.

López admitió que ‘no tiene diálogo’ con el granadismo y que la postura de su espacio es ‘no ir a buscar’ al jefe comunal. ‘No lo necesitamos’, aseguró.

Durante estos últimos cuatro años, Granados pareció despegarse de Cristina Kirchner y mantuvo una buena relación institucional con Mauricio Macri y con María Eugenia Vidal. Eso no le impidió competir en 2017 en las listas de Unidad Ciudadana.Entonces, la boleta de CFK llegó a los 43 puntos, casi lo mismo que obtuvo el tramo local, en un distrito con aproximadamente unos 130 mil votantes.

Salud

El candidato a intendente de Cambiemos en José C. Paz, Ezequiel Pazos, y el ministro de Salud provincial, Andrés Scarsi, recorrieron la puesta en funcionamiento de un nuevo tomógrafo en el Hospital Mercante.

Allí además visitaron la nueva guardia que es parte del plan de guardias llevado adelante por el gobierno provincial de María Eugenia Vidal.

Pazos y Scarsi también visitaron la reciente remodelación de la sala de neonatología. Durante la recorrida, conversaron con vecinos y con gente que esperaba para ser atendida. Pazos, destacó que las remodelaciones representan un avance no solamente para los trabajadores del Hospital, sino para toda la comunidad de José C. Paz. El dirigente de Cambiemos destacó la inversión que realizó la Provincia y contó que la gobernadora Vidal visitó antes de asumir el Hospital y que su puesta en valor y remodelación siempre fue un objetivo de su gestión.

Por su parte, Scarsi publicó un video de la visita en su cuenta de Twitter y sostuvo que las obras en el Mercante ‘forman parte del nuevo equipamiento de alta y mediana complejidad que está llegando a los hospitales de la Provincia’.

Pazo es subsecretario de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Se trata de un dirigente joven que forma parte de una camada de dirigentes que el oficialismo provincial está impulsando para ganar intendencias en las que hoy gobierna el PJ, conocidos en Cambiemos como los Sin Tierra.

Sustentabilidad

Funcionarios de la Secretaría General de la provincia, a cargo de Fabián Perechodnik, presentaron un programa para instrumentar pautas de desarrollo sostenible para la capital bonaerense.’Llevamos adelante una agenda pública donde acompañamos todos los procesos de desarrollo sostenible, que son justamente aquellos que permiten satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las próximas generaciones para resolver sus necesidades futuras’, explicó la directora provincial de Relaciones con la Comunidad, Sustentabilidad y Responsabilidad Social, Susana Finger.

Además, remarcó ‘la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de trabajar en conjunto con los municipios para que impulsen estos temas con todos los sectores’ y aseguró que ‘en esta tarea es muy importante la colaboración de las universidades, las empresas y las organizaciones de sociedad civil’.

Pero si bien no hay dudas que se trata de una herramienta de gestión interesante, no solamente para La Plata sino para cualquiera de los 135 municipios de la provincia, que la secretaria que conduce Perechodnik ponga un pie tan fuerte en la gestión local de la ciudad no pasó desapercibido en los mentideros políticos.

Sucede que el estrecho colaborador de Vidal viene sonando como posible candidato a senador provincial en la sección Capital y este tipo de acciones son entendidas como un indicio más de que efectivamente puede ser así.

Tropezón

El candidato del sabbatellismo Lucas Ghi estuvo criticando al oficialismo local en el Barrio San Francisco, una de las zonas más olvidadas durante su gestión. Los vecinos le recordaron promesas incumplidas.

Curiosa acción desplegó el sabbatellismo en tren de campaña llamó la atención de los observadores locales. Es que el ex Intendente e integrante de Nuevo Encuentro Lucas Ghi, delfín de Martín Sabbatella en el territorio, recorrió el Barrio San Francisco, al sur de Morón, lugar que durante su mandado ‘fue prácticamente olvidado y en el que las cloacas, por ejemplo, nunca llegaron a la mayoría de los vecinos’, según se esmeraron en señalar desde el actual oficialismo.

Al parecer, en 2014, Ghi cuando aún era jefe comunal prometió obras de cloacas, una deuda histórica para miles de familias de ese barrio que seguían sin tener este servicio, y hay que recordar que la espera comenzó en los años ‘80 con el intendente Juan Carlos Rusellot, que en esa época firmó un contrato para desarrollar el sistema de cloacas, que nunca se concretó. Ni Martín Sabbatella cuando fue jefe comunal, ni Ghi pudieron completar el proyecto y los vecinos se lo recordaron.

Fue la actual gestión de Ramiro Tagliaferro, según resantan en la municipalidad, que avanzó con las tareas al comienzo de su mandato y pudo finalmente habilitarla.