La gobernadora Vidal se esfuerza por mantener el equilibrio en medio de tanto "manoseo político"

Vidal venía de un día agitado por la conferencia que desplegó en CABA ante la platea que conformaron los empresarios más importantes de la república que querían saber sí será candidata a presidente. Sucedió que de la manera que fue planteado, “más que una interrogación semejó una proposición”.

Día agitado para anuncios entonces, por la cantidad de títulos sobre el posible cambio que podría tener su futuro político inmediato, aunque esos anuncios estuvieron buen tiempo demorados, precisamente, a que en el orden nacional dieran el primer paso, algo que es la muestra más concreta de la alineación del gobierno provincial con el nacional.

“Son respuestas concretas a una situación difícil”, dijo la gobernadora en los finales de su alocución tras la presentación de la batería de actos de gestión que planteó para morigerar la crisis, que por cierto no es exclusiva de la provincia; pero parecía que aún les estaba respondiendo a los empresarios.

“Hay que llevar alivio y tranquilidad”, completó la gobernadora para luego agregar que “no es discurso, relato, son respuesta concreta, que tienen que ver con no mirar para otro lado, no negar la realidad, no vamos a hacer como en otros tiempos, no vamos a decir que no pasa lo que pasa”.

En la previa a los anuncios, Vidal reunió a su gabinete, no fue mucho lo que se habló allí de gestión esta vez, la idea que sobrevoló la conversación es que no hay nada que se pueda hacer de golpe para cambiar el escenario, político y económico, más allá del trabajo día a día, “mirando la realidad de frente y estando cerca en los momentos difíciles”, como sintetizó Vidal.

“Nos hacemos cargo, damos respuestas, y vamos a seguir trabajando como en los últimos tres años, sosteniendo e impulsando medidas para las pymes, para atender las situaciones críticas, y sosteniendo e impulsando medidas que alivian los bolsillos de los bonaerenses en los momentos difíciles, es la única forma”, concluyó.

Juicio oral

El intendente de Ensenada, Mario Secco, deberá enfrentar un juicio oral por haber irrumpido en la Cámara de Diputados bonaerense durante una sesión en la que se trataban cambios en el régimen jubilatorio del personal del Banco Provincia.

Fuentes judiciales confirmaron que el juez de Garantías platense, Guillermo Atencio, resolvió elevar a juicio oral la causa contra Secco, al rechazar las nulidades y los pedidos de sobreseimiento realizados por la defensa del jefe comunal kirchnerista.

Secco será juzgado por los delitos de “coacción agravada, intimidación pública y entorpecimiento de la labor legislativa” por haber irrumpido, el 14 diciembre de 2017, en el recinto de la cámara de Diputados luego de romper una reja de ingreso a la Legislatura.

Movida

El líder del Frente Renovador y precandidato a presidente por Alternativa Federal movió el tablero político a través de una jugada no exenta de astucia, al informar que realizará una presentación de su espacio con los representantes de los 135 distritos que conforman la provincia de Buenos Aires.

Así, en un claro mensaje a sus socios -y competidores- de Alternativa Federal, que pasarán penurias tratando de completar una grilla de 2.855 candidatos, pues tal es el número de nombres que se necesitan para completar la candidatura a intendentes, concejales, consejeros escolares, diputados y senadores.

La presentación se realizará en “algún lugar, algún día”, por cierto, no muy lejano. De esta forma el dirigente de corazón peronista, y mientras mantiene esa incertidumbre, jugó algunos nombres que se comienzan a asociar con sus respectivos distritos más allá de si finalmente serán o no candidatos locales.

Hay también un dato que empieza a ser señalado cada vez más en este espacio que muchos denominan “peronismo del medio”; ni Sergio Massa, ni el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, ni Roberto Lavagna, se pronuncian sobre los posibles candidatos a gobernador de las eventuales fórmulas presidenciales. Todos sueñan con la candidatura del popular empresario televisivo Marcelo Tinelli.

Pero volvamos al anuncio del tigrense, es decir la realización del acto de presentación de los referentes, acto que son pocos los que se lo quieren perder, máximo cuando aparecen nombres interesantes para los renovadores en algunos territorios.

El presidente del bloque de diputados bonaerenses del Frente Renovador, Rubén Eslaiman, es muy probable que no termine peleando por la intendencia del distrito de San Martín en el conurbano bonaerense, pero eso se consigna.

El igual que para La Matanza, el distrito de mayor peso electoral de la provincia de Buenos Aires, Massa muestra a una candidata de peso mediático: la diputada nacional y especialista en temas previsionales Mirta Tundis.

También figura un tridente que ya tuvo su primera experiencia y van por la segunda, se trata del candidato en Lanús, el presidente del Club Atlético Lanús, Nicolás Russo, en Presidente Perón, la diputada provincial y esposa del sindicalista Luis Acuña, Blanca Cantero y para la intendencia deLa Plata, volverá a jugar como el ex concejal José Ramón Arteaga.

Además, varios concejales darán la pelea por intendencias, según deslizaron en el entorno del candidato presidencial. En Mar del Plata será Ariel Ciano; en Morón, Martín Marinucci; en Escobar Luis Carranza; en Zárate, Micaela Morán. Además, están dispuestos a pelear intendencias, siempre según el entorno de Sergio Massa, Damián Contreras (Moreno), Carmelo Maslovski (General Rodríguez), Mónica Litza (Avellaneda), Ramiro Trezza (Lomas de Zamora), Mario Meoni (Junín).

Se dijo también que la presentación se realizaría la próxima semana en Mar del Plata. Difícil que suceda.

De todas formas, la movida de Sergio Massa no dejó de tener un sentido, lo pone nuevamente en el centro del espacio alternativo que, como la presentación anunciada, tiene destino incierto.

Brazo político

La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo) se lanzará esta semana a la arena política con la creación de su propio movimiento, de cara a las próximas elecciones. El espacio, según se informó desde la federación, se llamará Movimiento de Trabajadores Municipales Peronistas Bonaerenses (Mupe) y será anunciado hoy en un acto en la ciudad de La Plata.

El encuentro se realizará desde las 16.30 en el Club Platense de la capital provincial, en 21 entre 51 y 53, evento que encabezará el titular de la federación, Rubén “Cholo” García.

García estará acompañado por Hugo Moyano, máximo referente del Frente Sindical para el Modelo Nacional (FreSiMoNa), y su hijo Pablo, vicepresidente del Partido Justicialista bonaerense.

García fundamentó la constitución del brazo político de la Fesimubo en “la necesidad de defender nuestras conquistas dentro de nuestro espacio que es el peronismo”.

“Hemos conseguido cosas muy importantes, como la Ley 14.656, una pelea muy dura y era hora que los trabajadores municipales nos organicemos políticamente dentro de un espacio que representa al peronismo”, detalló. Dijo también que “la participación en el MuPe no es obligatoria y principalmente la constituimos porque la parte más importante de los municipios son los trabajadores.”

En ese sentido dijo que el espacio apoyará candidatos “que tengan coincidencias ideológicas”, porque afirmó “dentro del peronismo hay algunos que son más macristas que Mauricio Macri”.

Boleto Educativo

El Concejo Deliberante de Morón se apresta a debatir hoy dos proyectos vinculados a la instrumentación en el distrito del Boleto Educativo Terciario para las líneas 634 y 635. Lo curioso del caso es que al recinto llegan sendas propuestas que nacieron a partir de una impulsada por los estudiantes, pero que los concejales desglosaron en dos.

Los centros de estudiantes se movilizan al Concejo Deliberante con expectativa de que el proyecto sobre Boleto Educativo terciario sea aprobado.

“El incremento en el valor del boleto nos dificulta por demás la continuación y finalización de nuestros estudios”, alegan los impulsores de la medida, al tiempo que argumentan que “los terciarios fuimos excluidos del boleto estudiantil” que rige en territorio bonaerense.

Además, en el texto de la iniciativa se establecen que las líneas comunales 634 y 635 ramal El Palomar modifiquen su recorrido, ya que el Instituto de Formación Profesional Nº 45 cuenta con una sede, históricamente conocida y ubicada en la esquina de Fasola y Gaona, y en las inmediaciones no tiene recorrido ninguna línea comunal.

Pero ese proyecto llegará al recinto con dos dictámenes diferentes. El primero, con aval de los concejales de Unidad Ciudadana Rogelia Franco y Diego Spina, es de minoría, propone la instrumentación del boleto. Pero nada se indica allí sobre los costos para el erario público, de dónde saldrían los fondos y a cuánta gente alcanza el beneficio.

El segundo dictamen, que lleva las firmas de los ediles Leandro Ugartemendía, Nicolás Canario Soto, Carlos Solia (Cambiemos) y Karina Godoy (Partido Justicialista), dispone girar el expediente al Ejecutivo local para que, a través de las áreas correspondientes, se haga un análisis de factibilidad de lo solicitado.

Es que el dinero para subsidiar el transporte de esos alumnos debe salir de algún lado, y en este caso afectaría el presupuesto del municipio, argumentan los impulsores de este último dictamen.

Interpelación histórica

El Concejo Deliberante de San Isidro le asestó un enorme golpe a Gustavo Posse, quien deberá asistir al cuerpo para ser interpelado a propósito del hostigamiento a las familias del Bajo de San Isidro.

La propuesta fue impulsada por Unidad Ciudadana y defendida en el recinto por el ex possista Carlos Castellano, la UCR y los concejales del partido vecinalista Con Vocación. El PJ y el massismo no tuvieron más opción que votar contra Posse. Es algo histórico en el municipio.