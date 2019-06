Los principales candidatos se "blindaron" y ahora esperan "los números reales"

Ni el gobierno, ni la principal fuerza opositora del territorio bonaerense tiene certezas del triunfo y ante esta carencia parecen querer asegurar espacios políticos a leales. Esto es lo que expuso, en principio, un cierre de lista provisorio y partidario que se extenderá hasta el próximo 29 del corriente cuando efectivamente la Justicia cierre los plazos de las ofertas políticas que deberán participar de las primarias, donde deberán cumplir con el requisito del 1,5 % para poder participar de la elección general de octubre.Hay definiciones de los principales candidatos, y eso permite salir al territorio a realizar las mediciones que todos están esperan para ver fehacientemente como impactaron en la opinión públicas las tres principales movidas políticas de cara la elección.

Así esperan los resultados de las encuestas con escenario completo; con las fórmulas Fernández-Kirchner en contraste con Macri-Pichetto y cuál es el efecto real de Lavagna-Urtubey, y también cómo funcionan con los binomios bonaerense. ‘Se empezará a ver la semana que viene’, según dicen los fanáticos de estas cosas.

Mientras tanto, se tuvieron que hacer los pre cierres y en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio no saben quién será el ganador en octubre en el principal distrito de la República, pero sí saben que al menos diez diputados nacionales bonaerenses resultaran electos en esas elecciones de sus propias listas.

Del mismo modo que se sabe que el menos unos cinco diputados provinciales de la primera sección ocupan bancas luego del 10 de diciembre y que en Merlo es ‘seguro’ que la lista que propone la reelección de Gustavo Menéndez ingresará un número similar de concejales, sin lugar a dudas. Lo mismo se piensa en Vicente López de la lista que encabeza Jorge Macri.

Pero no se sabe, definitivamente, quien ocupará el sillón de Dardo Rocha luego del 10/12, una elección que se gana por un voto y que en definitiva está como ‘escondida’ dentro de la elección nacional, elección que no necesariamente se gana por un voto en octubre, sino que existe la posibilidad de una segunda vuelta definitoria en noviembre.

Así, a la luz de la incertidumbre, las principales alianzas tomaron las decisiones más difíciles, ‘administraron las injusticias’, según explico un encumbrado dirigente bonaerense, y prácticamente cerraron en ‘acuerdo de superestructura’, sin competencia en las primerias, las listas de legisladores tanto nacionales como provinciales.

Está en curso los cierres locales donde aún se esperan definiciones en cuanto a la cantidad listas que finalmente competirán o se presentan definitivamente.

El Frente de Todos está con más actividad en este sentido, pues muchas listas hay presentadas con intenciones de competir en las primeras a nivel distrital. Tal vez el caso platense sea el más visible, hay hasta ahora cinco listas presentadas, pero lo ciento es que no es el único, en Tres de Febrero sucede lo mismo.

Los negociadores partidarios del Frente de Todos están tratando de ‘acotar’ la oferta de posibilidades. Se entiende que tanta dispersión del voto, que puede resultar favorable a los tramos superiores de la boleta, es decir a los candidatos Presidente y Gobernador, no es para nada positivo en cuanto al nivel donde se da la competencia y pude ser letal para las posibilidades de efectivamente triunfar en esos municipios.

En esa ingeniería están los muchachos peronistas que si bien ven con buenos ojos la competencia advierten que el exceso podría ser contraproducente. En Juntos por el Cambio no tienen esos problemas, poca competencia en las primarias, unas dos docenas en toda la provincia; Mar del Plata, Merlo, Luján y Cañuelas serían las más llamativas; pero circunscriptas a dos contendientes.

Las ‘vereditas del medio’ están con muchos problemas en estos momentos en lo que tiene que ver con los ordenamientos territoriales, en lo que respectas a sus ofertas distritales. El poco despliegue territorial hace que naveguen en río revuelto y como se sabe, ‘en río revuelto, ganancia de pescadores’.

Armado paralelo

Es cosa señalada en la realidad política del conurbano bonaerense que muchos intendentes suelen ser los verdaderos armadores de listas alternativas con diferentes alcances y de diversas procedencias.

En ocasiones esos armados paralelos suelen ser listas cortas con candidatos locales solamente y, en otras, puede ocurrir que algún candidato taquillero arriba y sin estructuras abajo permita que algún arrastre que haga posible llegar al piso e introducir concejales al tiempo que desparrama votos opositores.

Habíamos señalado algunos inconvenientes que estaban encontrado en los distritos del conurbano la Alianza Consenso Federal. Es el caso de una oferta que arriba, los candidatos nacionales, ‘tiran un poco’, aunque en los territorios no cuentan con referentes claros.

Así, la alianza transitoria con la que Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey participarán en las próximas elecciones tendría, por caso, en el distrito de Escobar internas entre dos listas fuertemente vinculadas al intendente kirchnerista Ariel Sujarchuk, según relatan los entendidos de estos pagos.

Por un lado, una lista está encabezada por el concejal Jorge ‘Acero’ Cali, que ingreso en 2015 en la lista del actual intendente, seguido por su hermana Natalia, luego van dos militantes del empresario gastronómico Mariano Castagnaro, hasta aquí con relaciones con sectores del PRO, y por último el ex funcionario municipal y dirigente peronista Miguel Belaustegui.

La otra oferta electoral que se estaría presentando para competir en las primarias de Consenso Federal es encabezada por el candidato a intendente por Ricardo Choffi, un funcionario municipal que es secundado por los empleados municipales que militan en de la agrupación ‘Jóvenes que HACEN’, la versión light de La Cámpora de Escobar. Se trata de Milagros Fernández, directora de la granja don Benito y mujer de Ariel Lovizio, director de Jóvenes que HACEN y secretario personal del intendente Sujarchuk. Y, luego, de Agustín Canepa, funcionario de la agencia de transportes municipal; Jesica Fandiño, hija de Horacio Fandiño, consejero escolar suplente de Unidad Ciudadana en 2017. También miembro activa de ‘Jóvenes que HACEN’.

Granados con el Frente de Todos

En Ezeiza, el intendente Alejandro Granados jugará a fondo con la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en el Frente de Todos. Su hijo Gastón, actual jefe de gabinete en el Municipio, será el primer candidato a concejal. Lo curioso es que se enfrenta en una interna con el "Oveja" López, un intimo de Hebe de Bonafini y Oscar Parrilli al que terminarían bajándole la lista ya que vive en Monte Grande, distrito de Esteban Echverría.

Calidad Educativa

El pre candidato a intendente de Juntos por el Cambio de José C. Paz, Ezequiel Pazos mantuvo un encuentro con el Director General de Educación de la provincia, Gabriel Sánchez Zinny y miembros de la comunidad educativa de esos municipios, en el que destacaron ‘el esfuerzo de la gobernadora María Eugenia Vidal para mejorar la calidad educativa’.

Directores, vicedirectores y maestras, recibieron al Director General y a los candidatos en el Instituto Evangélico de la Asamblea Cristina en Los Polvorines. Allí conversaron durante dos horas sobre cómo encarar los nuevos desafíos e implementaciones en materia educativa.

Pazos sostuvo que ‘con Sánchez Zinny venimos participando de distintas charlas junto a docentes, directivos, padres y toda la comunidad educativa, siguiendo el mandato que nos encomendó la gobernadora de estar cerca’ y dijo que está ‘convencido que trabajando juntos vamos a mejorar la calidad educativa de toda la provincia’.

Pero mientras esto se desarrollaba, no muy lejos de allí, en el poblado distrito de La Matanza, que intendenta y candidata a vicegobernadora del Frente de Todos, Verónica Magario también ponía el acento en la educación.

La intendenta Magario tomó la promesa de lealtad a la Bandera Nacional a más de 4 mil chicos de 50 escuelas primarias de diferentes localidades del distrito en un emotivo encuentro que se llevó a cabo en el Polideportivo Juan Domingo Perón, de la localidad de González Catán.

‘El año pasado el municipio de La Matanza puso los recursos necesarios para hacer arreglos en las escuelas que tenemos, porque la educación para nosotros es una prioridad y va a seguir siéndolo desde el lugar en donde me toque estar’, dijo Magario.

Lista "armada por peronistas"

Cierta inquietud generó en el seno de Juntos por el Cambio (ex Cambiemos) el manejo del intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, en el cierre de listas a nivel local. En rigor, hubo cuestionamientos internos, al cuestionar dirigentes del oficialismo que llegó al punto de llevar "dos ex Zuccaro" en la misma y hay solo un radical, una mujer. En ese marco, dicen que el funcionario nacional y exfutbolista Sebastián Nespiller decidió bajarse de la lista luego de verla. "No quiso subirse a una lista armada por peronistas", deslizaron en La Plata, donde hay preocupación en lo más alto precisamente por lo que revelan las encuestas.

Candidatos

En medio del cierre de lista, hubo un rato de esparcimiento para los candidatos de Juntos por el Cambio que encabeza María Eugenia Vidal.Sucede que los candidatos de la Alianza del Gobierno tuvieron que posar para sacarse las fotos oficiales en un improvisado estudio que se armó en la sede partidaria de la calle Balcarce, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre café y gaseosas, fueron pasando de a uno, para posar frente a la lente. A medida que iban terminando, se fueron armando diferentes mesas de charlas políticas en los bares de la zona.

Algunos de los denominados ‘sin tierra’ aprovecharon para juntarse en un café tradicional del centro porteño para repasar las listas recién cerradas, fue el caso de los candidatos de Lomas de Zamora, Gabriel Mercuri; de Moreno, Aníbal Asseff; y de Capitán Sarmiento el ex funcionario nacional Javier Iguacel charlaron sobre las realidades de sus distritos y coincidieron en que ‘el avance de La Cámpora en las listas kirchneristas’ y el trabajo que cada uno ellos haga será fundamental para una mejor elección de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.