Mientras Kicillof arma herméticamente su gobierno, el vidalismo opositor va tomando forma en la Provincia

Por su parte, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, encabezó dos reuniones con alto contenido político a futuro. Por un lado, hizo como una especie de despedida del gabinete ampliado y horas más tarde se reunió con el Foro del Cambio, un colectivo que convoca a los candidatos a puestos ejecutivos de aquellos distritos donde no será gobierno Juntos por el Cambio.

El mensaje de amor y paz de la gobernadora empieza a contrastar con el del gobernador electo Axel Kicillof, que se mostró duro para con el actual gobierno en plena transición y calificó al presidente Mauricio Macri y a la mandataria bonaerense María Eugenia Vidal como "estafadores" al hacer referencia a promesas incumplidas.

"Nunca en estos cuatro años nos enojamos con la víctima. El problema no es el que fue estafado sino el estafador. Y el estafador y la estafadora hoy están a la vista de todo el mundo", sostuvo Axel Kicillof, aun en "modo campaña", en la apertura del IV Congreso de Economía Política para la Argentina que se realiza en la Universidad Nacional de Hurlingham.

El gobernador electo sostuvo que "prometer una cosa y hacer otra no es un delito que esté en el Código Penal, pero debería estar". "No puede ser gratuito", aseveró, al referirse al gobierno "en retirada" de Cambiemos.

Esto fue lo que dijo Kicillof al dejar abierto el IV Congreso Económico Político para la Argentina que se lleva adelante en la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR). Estuvo acompañado por varios intendentes de la zona oeste, entre los que estaba el jefe territorial local Juan Zabaleta; Gustavo Menéndez, de Merlo, y Alberto Descalzo, de Ituzaingó.

Unas horas después, y mientras Kicillof cumplía como diputado nacional en el Congreso de la Nación, en el sur del Conurbano, en un discreto parador del balneario de Punta Lara, en el distrito de Ensenada, "un grupo de intendentes kirchneristas que no especuló nunca" y que "enfrentó desde un principio al gobierno neoliberal", tuvo también su encuentro.

Dijeron que era para "coordinar" y "ponerse a disposición" del gobernador Kicillof, "porque no podemos fracasar ahora que recuperamos el gobierno", según explicó el anfitrión, el intendente de Ensenada Mario Secco.

El alcalde local, además aprovechó la oportunidad para resaltar la "fortaleza" del espacio y aclaró que su "conductora" es Cristina Kirchner.

Estuvieron, entre otros, Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda; Gustavo Barrera, de Villa Gesell; Ariel Sujarchuck, de Escobar; Juan Ustarroz, de Mercedes y los recientemente electos el intendente de Morón Lucas Ghi; Fabián Cagliardi, de Berisso y Mauro García de General Rodríguez.

Es que el hermetismo que mantiene el gobernador electo se entiende en virtud de los equilibrios que deberá tener a la hora de las definiciones. Diversos sectores del Frente de Todos, una alianza transitoria que juntó a varios sectores de distintas tradiciones y posiciones inmediatas, ahora tendrán que hacer sus aportes desde "donde les toque" y no siempre se logra la correspondencia entre las expectativas y lo que se termina concretando.

Futura oposición

Por otra parte, la gobernadora Vidal dio dos pasos más en dirección de mostrarse como una referencia de la futura oposición, en principio, en un espacio unificado.

"No nos queda disfrutar lo bien que nos fue, sino analizar cómo hacemos para devolver tanto cariño y tanta responsabilidad", advirtió la mandataria en el encuentro que tuvo con su gabinete ampliado.

La actual gobernadora está interesada en dejar dos o tres ideas en claro antes de abandonar el Estado. En principio está la continuidad que ella pretende trasmitir a su cliente la política, la convicción de que no los "dejará solos"; también pulula en el ideario vidalista la idea de "unidad", de no romper ese 40%, que no es de nadie en particular, que es de "la gente".

La mandataria estuvo acompañada por el vicegobernador Daniel Salvador; su jefe de Gabinete Federico Salvai; ministros y 500 funcionarios del gabinete. Hernán Lacunza, ministro de Hacienda nacional y Carolina Stanley, ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación, tuvieron su mención especial al igual que la presencia de las legisladoras nacionales electas María Luján Rey y reapareció la senadora Gladys González. También estuvieron los intendentes Néstor Grindetti, de Lanús, y Julio Garro, de La Plata. Brilló por la ausencia el mandamás de Vicente López, Jorge Macri.

María Eugenia Vidal también se reunió con un grupo de candidatos "sin tierra" y actuales intendentes a los que los convocó a seguir trabajando en equipo para enfrentar el "enorme desafío que tiene el espacio por delante, de ser oposición y construir de nuevo". Vidal les pidió que se organicen para actuar en conjunto y expresó: "Nuestro camino sigue siendo el mismo. Comprometernos con la gente y cambiarles la vida a los bonaerenses".

La mandataria estuvo acompañada por el subsecretario de Asuntos Municipales bonaerense, Alex Campbell. Y entre los presentes, además de los denominados "sin tierra" estuvieron los actuales intendentes Martiniano Molina (Quilmes), Nicolás Ducoté (Pilar); Darío Kubar (General Rodríguez) y Jorge Nedela (Berisso); aunque el próximo 10 de diciembre dejarán de serlo.

Allí Vidal aprovechó para destacar que "vamos a hacer una transición ejemplar y democrática. Lo tenemos que hacer bien hasta el final, como lo hicimos estos cuatro años, con generosidad, ayudando al que viene. Hay que seguir cuidando a la gente hasta el último día porque somos responsables frente a los bonaerenses".

Lo de "ejemplar" parece que costará un poco, no será una maniobra sencilla. Pues la recientemente electa vicegobernadora y actual intendenta de La Matanza Verónica Magario se mostró molesta con Vidal que hace poco pasó por el distrito y "ni siquiera me llamó".

"En un momento tan delicado como este hubiera sido muy importante que los ciudadanos nos vieran juntas", sostuvo Magario.

En su visita a un Hogar para recuperar a adolescentes en adicciones, Vidal había expresado que va a "seguir recorriendo y ayudando en todo lo que podamos".

Habrá que acercar estos planetas, más temprano que tarde.

Despedidos

La excandidata a intendente por el FdT en La Plata, Florencia Saintout, se sumó al reclamo de los cooperativistas de SURGEN, que fueron despedidos por la gestión municipal del intendente Julio Garro. Sucede que se atribuye a razones políticas los 157 despidos.

En este marco, Ángel, referente de la cooperativa aseguró que los despidos que deben a motivos políticos. "El planteo es que es una decisión política, nosotros creemos que es arbitrario y que es por el rol que cumplió nuestra organización", remarcó el cooperativista.

En este sentido desde la cooperativa aseguraron que "es de público conocimiento todo nuestro accionar político y nuestro posicionamiento. Creemos en otra ciudad, no en esta" y agregaron: "el intendente sigue demostrando que esta es una ciudad para pocos".

La situación de los trabajadores de las cooperativas en la ciudad es crítica, ya que como manifestaron muchos de los trabajadores se encuentran en condiciones de precarización laboral, con sueldos muy bajos que no les permite cubrir sus necesidades básicas.

"Sabemos fehacientemente que tienen el presupuesto no sólo para pagarnos a nosotros sino para pagar muchos más cooperativistas de los que existen", aseguró Angel. Además, destacó que el motivo es político es "el odio al pueblo". Saintout, actual diputada provincial y presidente del bloque cristinista en la Cámara baja bonaerense,acompañó el reclamo de los cooperativistas y junto a los concejales del bloque remarcaron que harán lo posible para revertir la situación.

"Garro se tiene que hacer cargo de lo que dijo en campaña: que nadie se iba a quedar sin trabajo, que iban a mejorar el salario de los municipales, que iban a aumentar los cooperativistas. Es un mentiroso y lo está demostrando", dijo la diputada.

En este sentido remarcó que "la ciudad necesita el trabajo de los cooperativistas y los cooperativistas necesitan el trabajo". Y por eso dijo "no puede haber un despedido más en la ciudad de La Plata", porque la ciudad atraviesa una situación crítica con respecto al empleo: "te dicen que va a haber más trabajo y lo primero que hacen es despedir gente", cuestionó.

"A Garro no le importa el partido porque no le importa la gente, no le importan los trabajadores, no le importan los cooperativistas, eso es lo que no le importa", afirmó Saintout consultada sobre el eslogan de campaña utilizado por el intendente.

Red sanitaria

El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, reveló uno de los planes que tiene para ejecutar ni bien asuma su segundo mandato: la creación de una red sanitaria, que funcione a modo de consorcio, para la región oeste.

El jefe comunal confió que no sólo invitará a integrarlo a municipios gobernados por el FdT como Ituzaingó, San Martín y Morón, sino que también abrirá las puertas para que se sumen Tres de Febrero y San Miguel, todos partidos limítrofes y cercanos, cuyos intendentes forman parte de JxC.

"Vamos a crear a fin de año el consorcio de la región oeste, para que podamos construir una red sanitaria con los hospitales que lo integren, que también tenga que ver con la política medioambiental, dado que tenemos la cuenca del Río Reconquista, del Arroyo Morón, y el tratamiento de residuos sólidos", planteó el alcalde.

"Arranca una etapa donde los vecinos tienen demandas y nosotros tenemos que dar respuestas", agregó Zabaleta, que diferenció la gestión nacional y provincial que se viene con la que se está yendo. "Nosotros vamos a trabajar para que le vaya bien a todos los municipios. Todos necesitan cloacas, agua potable, pero fundamentalmente necesitan un modelo de país que en serio se comprometa a mejorar la economía, a generar empleo y a resolver problemas en todos lados, no solamente en nuestros distritos", afirmó.