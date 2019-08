Por la educación se cruzaron los principales candidatos a la gobernación en la Provincia de Buenos Aires

Ya no hay más encuestas que mirar; solo hay que esperar el resultado de las elecciones del domingo A11 y se sabrá, fehacientemente, donde están realmente parados los candidatos.

Por ello, todo parece indicar que, en estos últimos 10 días, los principales precandidatos para la gobernación bonaerense buscan contrastar un poco sus propuestas. Empiezan a buscarse declaraciones encontradas sobre una misma temática. Tal como sucedió por estas horas respecto del tema educación.

El precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Axel Kicillof, recorrió General Las Heras donde aseguró que “en el caso de ganar la elección, vamos a poner todas las escuelas en condiciones. Hoy en Buenos Aires hay escuelas sin calefacción, eso no lo podemos permitir”.

“Prometieron 1400 jardines de infantes, te dijeron que eliminaban algunos programas para hacer jardines y no se ha hecho absolutamente nada”, dijo Kicillof, que puso de ejemplo el Jardín de Infantes Nº 904 “Almafuerte” de Gral. Las Heras que “venía funcionando, se había licitado para ampliar y hace un año y medio que no funciona. Un gobierno provincial que no cumple, que no tiene la educación entre sus prioridades, y menos la educación pública”.

“Terminar la obra del jardín cuesta $ 3 millones, la mitad de lo que cuesta un día de publicidad en redes sociales”, agregó Kicillof.

Horas antes de las declaraciones del precandidato del FdT, la gobernadora bonaerense y precandidata de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, participó de un encuentro con la comunidad educativa bonaerense en la ciudad de La Plata.

“Quiero que sepan que, en estos años de trabajo junto a ustedes, cada vez que recorro un barrio o voy a un acto y un docente se me acerca y me dice ‘yo te apoyo’, siento que vale doble”, dijo Vidal en el acto mientras agregaba “muchas gracias por estar bancando la educación pública, no con discursos ni con palabras, sino con hechos, trabajo y con los valores que queremos para nuestros hijos”.

También resaltó la gestión realizada durante estos últimos tres años y medio específicamente hizo referencia a las “40.000 vacantes” que se generaron durante su gestión en “los Jardines públicos para que los chicos empiecen el inicial”.

Y destacó que “después de 40 años finalmente los alumnos universitarios tienen boleto estudiantil; hasta ley tenían, pero boleto…no tenían y lo hicimos el primer año”.

“Después de 28 años de escuchar un discurso de defensa de la escuela pública… ¿qué encontramos?”, se preguntó la gobernadora y se respondió que “no había ni un registro de cuántas escuelas había, ni cuántos alumnos, y edificios destruidos…esos eran los hechos”.

Vidal encabezó el acto con formato 360° en el Club Circunvalación de La Plata, que participaron docentes; la candidata a diputada nacional María Luján Rey; el ministro de Educación de la Nación y precandidato a intendente de La Matanza, Alejandro Finocchiaro; el director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny; entre otros funcionarios y candidatos.

Foro

El Foro del Cambio se reunió en Hurlingham y eligió su mesa de conducción que encabezará Santiago López Medrano, precandidato a intendente de Juntos por el Cambio en San Martín.

La gobernadora Vidal, pasó por el lugar para alentar a los precandidatos dejó alguna frase pincante, tal como “una cosa es invitar al (sindicalista de la UOCRA platense Juan) Pata Medina (dirigente de la UOCRA platense) a un palco en un acto político, y otra muy distinta es ser parte de un gobierno con el que va preso”.

El Foro del Cambio es un subespacio de la Alianza oficialista conformado por referentes y precandidatos a intendentes denominados “sin tierra”, es decir que no gobiernan en sus distritos, que debaten sobre la actualidad de los municipios que aspiran a gobernar.

Estuvieron presentes el jefe de gabinete provincial y jefe de campaña, Federico Salvai; el subsecretario de Asuntos Municipales y precandidato a primer diputado provincial, Alex Campbell; además de los precandidatos a intendente de JxC del conurbano.

“Hoy en este Foro del Cambio estamos los candidatos de los 67 municipios que tenemos que dar la pelea más difícil, porque en esta votación se juega el futuro de los próximos años de la Argentina; en estos días tenemos que seguir hablando con los vecinos y destacar la importancia de ir a votar en las PASO” explicó el candidato a Intendente de San Martín, López Medrano, que fue elegido presidente del Foro.

“Razones sobran para votar a Mauricio y a María Eugenia, ellos desafiaron el presente y construyen el futuro”, dijo el candidato a intendete de La Matanza Alejandro Finocchiaro.

Mientras que el anfitrión, Lucas Delfino, precandidato a intendente de Hurlingham, aseguró que “estoy convencido de que muchos de los que estamos acá vamos a tener un rol preponderante para que Vidal sea reelecta”.

Margarita

La principal dirigente del GEN se sumó, esta semana, a la campaña del precandidato a gobernador por Consenso Federal en provincia de Buenos Aires.

Margarita Stolbizer y Eduardo Bali Bucca caminaron y conversaron con vecinos de 9 de Julio y Alberti.

Entusiasmado, el incansable Bali Bucca aseveró que “es muy importante que Margarita se haya sumado porque además de una reconocida dirigente es una persona muy respetada por los bonaerenses”.

Según indicaron desde los equipos de campaña de la Alianza Consenso Federal, ya planifican actividades con Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey para la semana que viene, en los últimos días antes de las PASO, pero se está pensando en que se muestren en el conurbano, aunque no precisaron los distritos por el momento.

Escondidas

Parece que las escondidas están de moda en la política. Recientemente Marcos Peña señaló que el Frente de Todos escondida a la ex presidenta y candidata a vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner; luego fue Sergio Massa el que dijo que Juntos por el Cambio escondía al actual presidente Mauricio Macri. Pero esto que se da en la “alta política” también se da en la micro.

El concejal y candidato de Frente de Todos, Lucas Ghi, al parecer tiene prohibido nombrar a cualquiera de los Sabbatella, tanto a Martín, como a su hermano Hernán. Más allá de controversias que quedan expuestas en la campaña, la estrategia comandada por el ex prensa de AFSCA, Fernando Torrillate, es respetada como un mandamiento porque “les resta votos”.

La ausencia de Sabbatella en el discurso del candidato es contradictorio ya que circularon imágenes de ellos juntos en carteles en los barrios de todo el distrito. De hecho, en el lanzamiento de campaña, aparecieron afiches con la imagen de Ghi y Sabbatella bajo el lema “Volvemos”.

Por otra parte, si bien optaron por alejarse y no mencionar a Sabbatella, rechazado por los vecinos ajenos a la militancia K, aún mantienen a Diego Spina en la lista. Es la mano derecha del líder de Nuevo Encuentro y acompaña a Ghi a cada acto partidario. Spina, en 2012 fue presidente del Club Deportivo Morón y trabajó en el Hospital Posadas.

Colaborador

De cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias que se llevarán a cabo el próximo domingo 11 de agosto, el actual Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta manifestó su apoyo al candidato a intendente Pablo Alaniz y se dirigió a los varelenses a través de un video, con el fin de pedirles que lo acompañen con su voto.

“Le pido a todos los vecinos y vecinas de Florencio Varela que acompañen a Pablo Alaniz en las próximas elecciones a intendente. Lo conozco mucho y estoy seguro de que con él van a poder trabajar codo a codo, con todo su equipo, para que vivan mejor. Desde la Ciudad de Buenos Aires los apoyamos para que sigamos llevando el cambio a toda la República Argentina”, dijo Larreta.

El referente de Juntos por el Cambio en Varela destacó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “es la prueba concreta de que las cosas salen bien si se hacen con esfuerzo, honestidad y pensando en lo que los vecinos necesitan” y concluyó diciendo “quiero que los varelenses dejemos de ver estos cambios en otras ciudades para que empecemos a vivirlos en nuestro propio municipio”.

Dialogar

El precandidato de Juntos por el Cambio para la intendencia de Avellaneda, el periodista Luis Otero, no detuvo ni un instante su campaña tras los violentos incidentes protagonizados con un concejal y militantes del Frente de Todos.

De todas formas, cabe consignar, que el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, salió a cuestionar al concejal de su propio espacio Alberto Medaglia, que fue el que encabezó un escrache contra Otero. Lo mismo hizo el presidente del Concejo Deliberante, Hugo Barrueco.

Barrueco consideró: “quienes protagonizaron ese lamentable hecho en Dock Sud tienen que llamarse a la reflexión. No es ese el modelo de democracia que llevamos adelante en Avellaneda”.

Pasado ese episodio Otero sumó la diputada nacional Daniela Reich y al ministro de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires Jorge Elustondo a su campaña para reunirse con vecinos en el barrio Unión y Lucha, en Sarandí.

Allí, el precandidato Otero destacó la necesidad de articular esfuerzos con provincia y Nación para poner en práctica planes como la red de salud AMBA, Opisu y atender áreas que fueron desatendidas en los últimos años.