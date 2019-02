Vidal le restó posibilidades a reclamo de eliminación de PASO, pero los intendentes PRO insistirán

“La reforma electoral para el cronograma de este año tiene pocas posibilidades de avanzan”, repitieron en la gobernación en las últimas horas, luego de que en la reunión con diputados se planteará la viabilidad de eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que rigen en la provincia, como así también en el orden nacional.

El planteó de hizo en la reunión que ayer la gobernadora Vidal, junto a su jefe de gabinete Federico Salvai y su subsecreatario de Asuntos Municipales Alex Campbell, tuvo, como lo hizo durante todos los años de su gestión por esta fecha, con los 44 diputados provinciales de Cambiemos, que llegaron a la gobernación encabezados por el diputado Manuel Mosca, presidente del Cuerpo, y Maximiliano Abad, jefe de bloque.

Sucede que los intendentes del PRO, principalmente aquellos que gobiernan importantes los distritos del conurbano, encabezados Jorge Macri, Néstor Grindetti, Ramiro Tagliaferro, que algunos definen como el “ala política” del PRO, insisten con la idea de que resulta un gasto inútil realizar Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), gasto que estiman en 5 mil millones de pesos. Y que en todo caso los partidos políticos que consideren oportuno ese gasto lo afronten pero que eso no sea una carga obligatoria para toda la sociedad. Argumento taquillero si los hay.

En rigor para los intendentes bonaerense del PRO, no digo para todos los dirigentes del PRO, no solo es un costo económico, sino que incluso puede llegar a ser un costo político, en algún distrito, donde se puede plantear una interna en Cambiemos. Más aún, consideran que además es una herramienta que le puede ser muy útil, ya no a sus adversarios internos, sino que sus competidores externos.

Ya lo hemos explicado en esta columna, los intendentes republicanos no quieren las PASO, e insistieron con la idea tras habérsela planteada a los intendentes radicales que silenciosamente no la compraron, e incluso si los apuran está a favor de que sigan estando. Al igual que en el PJ, aunque no está clara la idea de Alternativa Federal sobre la cuestión y mucho menos la del FR en la provincia.

La gobernadora Vidal no se extendió ante el planteo del diputado Guillermo Bardón, que fue quien interrogó sobre el tema de no realización de PASO, aclaró que no es un tema abordado en las conversaciones que viene teniendo con el presidente Mauricio Macri y Marcos Peña y relativizó la posibilidad de avanzar en ese sentido. Eso sí, dejó en claro que es una decisión “nacional”.

Prefirió Vidal utilizar el contacto con los legisladores para remarcar la importancia que tiene para la gestión cerrar la paritaria docente, y de poder exponer resultados positivos en ese plano, para lo cual pidió “colaboración”.También les remarcó a los diputados que este año se termina un ciclo y que el triunfo electoral les puede eventualmente dar la oportunidad de comenzar otro “nuevo”, pues la idea no es extender por otros cuatro años un mismo mandato, será “algo distinto”, digo. Y a eso los convocó.

No obstante, al término de la reunión, los intendentes de PRO adelantaron que mañana realizaran un planteo político al gobierno nacional para presionar por la eliminación de las PASO.

Pretenden llevar su planteo a Marcos Peña y Rogelio Frigerio, dos funcionarios a los que acusan de no querer avanzar con el tema, y al mismo tiempo sostiene que no involucrarán a la gobernadora Vidal en la movida.

Por el otro lado, los docentes volvieron a remarcar que están pidiendo una recomposición de un poco más del 18% por el 2018, y luego discutir de cara al 2019. En diciembre, el gobierno ofreció para todo este año un 20%, y no se habló del “reconocimiento” de la “pérdida” del 2018, sobre la que si insiste.

En el peronismo de Moreno ya hay dos dirigentes dispuestos a pelearle el municipio, bastión del peronismo desde la democracia recuperada para acá, al intendente camporista Walter Festa. Con fuertes críticas a la actual gestión, el diputado nacional y secretario general del Sindicato de Curtidores, Walter Correa, y la referente del Movimiento Evita en el distrito y ex concejala, Mariel Fernández, buscan ganarse los apoyos necesarios para suceder al intendente kirchnerista.

Se trata de un diputado nacional y una ex funcionaria municipal que se suben al reclamo por la realización de competencia en la PASO que definan la candidatura para la intendencia de UC-FpV-PJ.

Así no solo se trata de los adversarios externos, que están al acecho, sino que primero habrá que resolver la compulsa interna en una gestión local que tiene como principales protagonistas a sectores fuertemente identificados con el kirchnerismo.

Ambos, Correa y Fernández, se reconocen como parte del amplio y heterogéneo movimiento de organizaciones sociales que hoy pelean “contra el ajuste del gobierno nacional”.

Desde el espacio político que se referencia con el dirigente social Juan Grabois impulsan a Mariel Fernández, que estuvo al frente del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL) durante 2016, el organismo que coordina las políticas de la Comuna con las cooperativas.

Con 41 años, Fernández fue concejala por el FpV durante el periodo 2011-2015 y candidata por Cumplir en 2017.Según una reciente encuesta la ex concejala oficialista se ubica como la dirigente con mayor intención de voto, incluso “cinco puntos por encima de Walter Festa”, según se dejó trascender desde los comandos que la postulan.

Festa al perecer aun no reaccionó, pero desde donde sí respondieron es desde donde están dispuesto a acompañar a Correa en la carrera por la principal silla de poder local e ironizaron, “chocolate por la noticia, todos los posibles candidatos están por arriba de Festa”, que al parecer, según las mismas fuentes, está midiendo muy poco, y remarcan que lo que “mide en Moreno es CFK, el candidato local que vaya en su boleta tiene el 70 % del triunfo, por eso tiene sentido la interna y no ir por afuera”, se esmeraron a aclarar.

El presidente del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y los intendentes de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde y Juan Zabaleta, de Hurlingham, expresaron ayer su apoyo a la candidatura a intendente de Gabriel Barquero, que agregó definitivamente otro tizón a la interna opositora en Morón. En términos formales se trató de dar difusión “al trabajo de equipos técnicos para revertir esta situación y recuperar la salud pública” en el distrito como en la provincia según apuntaron.

Hubo efectivamente una visita al Hospital Posadas y se desplegaron reuniones con trabajadores y pacientes. Además, los dirigentes, dialogaron con integrantes de la comisión de pacientes y vecinos del hospital, que hace tiempo llevan adelante un plan de lucha en defensa de la salud pública.Asimismo, desde la Comisión del Posadas manifestaron la necesidad de reincorporar a 1300 trabajadores despedidos entre médicos, enfermeros y no profesionales; además de plantear su preocupación por el desmantelamiento de los servicios, según apuntaron luego de la visita los dirigentes peronistas.

A su turno, el precandidato a intendente por el peronismo local Gabriel Barquero aprovechó para resaltar que “no podemos permitir que un hospital emblema en nuestra región sufra de recortes y despidos que perjudican a los trabajadores y a la comunidad”.

Y agregó: “Tenemos un gobierno insensible, alejado de la realidad, que decidió darles la espalda a los vecinos del distrito y de la sección”.

Acompañaron a los intendentes y al precandidato las diputadas Marisol Merquel y Fabiana Bertino que además participaron de la “marcha de la resistencia” organizada por la comisión, en el marco de una serie de acciones en defensa de la Salud Pública y Gratuita.

El Concejo Deliberante de La Plata eligió por mayoría a la concejal de Cambiemos Ileana Cid, como la nueva presidenta del Cuerpo.

En una sesión extraordinaria, los concejales votaron por mayoría a la edil de Cambiemos, Ileana Cid como la nueva presidenta del cuerpo, luego de que Fernando Ponce renunciara a su cargo y pidiera licencia de su banca. El intendente Julio Garro exigió la renuncia de Ponce tras una serie de denuncias públicas relacionadas con el escaso apego del edil a la impronta de observancia que desde la municipalidad se le quiere dar a las políticas de género. Garro no dio vueltas pidió la renuncia a la presidencia de su principal socio político de su partido de origen, el PRO.

Con 21 concejales presentes, se inició la sesión extraordinaria que fue encabezada por la vicepresidenta I, Lorena Riesgo, pareja de gremialista Roberto Baradel, que albergaba indisimulables aspiraciones para presidir el Cuerpo, en reemplazo de Ponce, con apoyo de una oposición homogénea y sin fisuras, inexistente en cualquier circunstancia y muchos menos en la presente.

Primero se tuvo que abordar el levantamiento de la licencia de Ileana Cid, para retomar sus funciones como concejal. Luego, el pedido de licencia de Fernando Ponce, y la posterior incorporación y jura de la concejal de Cambiemos, Natalia Vallejos.

Luego se votó, por mayoría, la presidencia del Concejo Deliberante para la concejal Ileana Cid, que consiguió 18 voluntades sobre 24, mientras que el bloque de UC se abstenía de votar.Más adelante, el concejal Miguel Forte, propuso para ocupar la vicepresidencia I al edil del PJ, Fabián Lugli. En tanto que, desde el bloque de UC se postuló el nombre del edil, Norberto Gómez. Tras la votación nominal fue elegido por 16 votos a favor Fabián Lugli, contra 6 que recibió el concejal Gómez. Para Riesgo no fue “ni chicha, ni limonada”, no llegó a la presidencia del Cuerpo pero además perdió la vicepresidencia que ostentaba.Por ello desde el PJ platense, buscaron calmar los ánimos, solicitaron al presidente del PJ provincial que habilite “la intervención del Tribunal de Disciplina del Partido o del organismo que considere conveniente para evaluar la actuación del compañero afiliado y Consejero Provincial, Fabián Lugli, en la reciente resolución del conflicto en el Concejo Deliberante de La Plata”.