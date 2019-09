Fuentes del Gobierno adelantaron que "el bono está confirmado". Será de $ 3.000 para trabajadores en actividad y de $ 2.100 para los jubilados, y se liquidará en dos cuotas: 20 de septiembre y 18 de octubre. No entrarán en el beneficio los docentes. No obstante, en el gobierno provincial insisten en que se seguirán analizando la posibilidad de atender la situación desde algunas particularidades que se están peticionando; además de este "bono corto" que los gremios rechazan desde hace una semana.

El gobierno no accede, por el momento, a adelantar las actualizaciones por inflación que son trimestrales y que algunos sectores, como los docentes, están pidiendo que sea mensual, aunque de todas formas no se descarta alguna novedad en ese plano.

El ministro de Trabajo Marcelo Villegas tal vez fue quien mejor expuso la posición del gobierno de Vidal frente a los reclamos gremiales.

"Siempre dialogamos con los gremios, nunca dejamos de dialogar en estos 4 años, tenemos una paritaria cerrada casi con todos, menos judiciales, están cumpliéndose las paritarias hasta julio con plazo de actualización semestral los estatales, cláusula gatillo trimestral con los docentes, con médicos, estamos analizando situaciones puntuales que tienen que ver con la situación a nivel general", explico en términos generales. Pero el funcionario además consignó "quiero ser muy claro, nosotros siempre hemos dicho que nos comprometemos a pagar lo que podemos pagar y sino fíjense Chubut y o Santa Cruz’, y para terminar detalló "hemos analizado los impactos fiscales que tuvieron las medidas nacionales que nos marca nuestra nueva línea de posibilidades".

Hubo más declaraciones del ministro Villegas que tuvieron como destino otro campamento, el de campaña de Axel Kicillof.

El titular de Trabajo dijo que "nosotros tomamos un gobierno en el 2015 que no podía pagar sueldos y aguinaldos. Y en 2012 había pagado aguinaldos en cuotas. Nosotros hoy no nos vamos a comprometer a pagar lo que no se puede pagar".

Efectivamente en el campamento de Kicillof, quienes elaboran la estrategia junto al candidato creen que la gobernadora Vidal, si tiene que irse, buscará dejar las cuentas ordenadas, aunque más no sea porque es una dirigente con "futuro político".

Pero, a la vez, saben que el contexto de inicio podría ser de todas formas muy complejo, sobre todo los primeros tres meses, donde se agolpará el "habitual combo", ahora agudizado por la crisis, de medio aguinaldo, operativo sol y negociación docente. Mientras tanto, por otro lado, al equipo de Kicillof, le empezó a llamar la atención también la insistencia con la idea de avanzar en un debate entre los principales candidatos en la provincia, además del debate presidencial y del hipotético de "los vices", que también se está empujando en otras latitudes.

No hay discusión al respecto ni ley que obligue a los candidatos a la gobernación de la provincia de Buenos Aires a debatir, pero puede aparecer como un convite difícil de rechazar.

En el entorno de la gobernadora Vidal niegan que ellos tengan una posición tomada sobre la cuestión y relativizan la importancia que podría tener un debate en relación con la decisión final de los bonaerenses.

Pero al final de la conversación, los compañeros de Kicillof consideran que sería un riesgo innecesario y los asesores de Vidal lo ven como una oportunidad de discutir las dificultades propias de la provincia que está en disputa, algo que se pierde por la imposición del discurso nacional, según estiman.

Bono

Los funcionarios bonaerenses relativizan, por ahora, el impacto que pueden tener la definición nacional o la provincial sobre el "bono compensatorio" en los municipios de la provincia. Pues en línea general consideran que los municipios pagan sueldos más bajos y que tienen variables propias de sus respectivas administraciones.

Estas cuestiones son las que explican, según aquellos interlocutores, porque algunos municipios pueden dar "mucho" y otros "nada". E incluso señalan, que no den ningún bono no significan que se despreocupen de la suerte de sus empleados porque tal vez los aumentos de sueldo que se dieron oportunamente son más importantes que los bonos que pueden estar dando algunas administraciones "marketineramente". "Hay que ver caso por caso", subrayaron.

Sin embargo, algunos municipios movieron con el tema.

Uno de los que picó en punta fue el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, que decidió otorgar $10 mil en dos cuotas: una en septiembre y la otra en diciembre.

En Quilmes, donde Martiniano Molina decidió avanzar con un bono de $ 5 mil, en sintonía con el otorgado por Mauricio Macri, a pagar con el sueldo de septiembre, es decir en octubre, lo que resultó algo distante para las urgencias de los trabajadores. Otras comunas de Cambiemos que siguieron ese mismo camino son Tres de Febrero, donde Diego Valenzuela resolvió el pago del plus en dos cuotas de $2.500, y Pilar, donde Nicolás Ducoté dará $3 mil en septiembre y $2 mil en diciembre. En La Plata, donde Julio Garro, el intendente de Juntos por el Cambio que tendrá una dura disputa electoral en octubre con el Frente de Todos, gremios y autoridades acercaron partes para recomponer salarios, incluyendo un bono de $3 mil que se pagará por única vez con la liquidación del sueldo de septiembre y un ajuste atado a la inflación interanual y teniendo en cuenta el aumento dado en abril pasado, que fue del 22.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, anunció que se sumará a la propuesta de pagar un bono a empleados municipales para paliar la crisis económica. Será por la suma de 12 mil pesos a pagar en tres tramos: el primero de 3 mil en octubre con la liquidación de los haberes de septiembre, otro también de 3 mil en octubre, y los restantes seis mil pesos en noviembre.

Emergencia

En el Frente de Todos bonaerense, se hicieron eco del reclamo de los intendentes peronistas y avanzaron en el pedido de sesión especial en la legislatura para tratar una iniciativa sobre la Emergencia Alimentaria y Nutricional, que no tuvo respuesta oficial por el momento, aunque sería inminente ante los sucesos nacionales.

La particularidad de la iniciativa bonaerense es que, en su articulado, la norma prevé que el Poder Ejecutivo Provincial gestione un aporte extra del gobierno nacional para que refuerce la asistencia económica y alimentaria que realiza de manera directa a diferentes comedores y merenderos.

Asimismo, se impulsa, a través de la normativa, la apertura de nuevos comedores escolares y copas de leche en todas las escuelas de ciclo primaria, secundaria y terciaria y que funcionen durante los fines de semana.

"Esta crisis afecta directa e indirectamente a toda la población y no debería tener discusión alguna para avanzar con un sector que la está pasando mal a causa de las malas decisiones de los gobiernos nacional y provincial", dijo uno de los líderes parlamentario del espacio político, el diputado Rubén Eslaiman, autor de la iniciativa.

Abandono I

Finalmente se realizó el esperado plenario de la Militancia en unidad de Moreno. Fue en el Teatro Roma que se colmó de hombres, mujeres, de organizaciones sociales, merenderos, comedores, agrupaciones peronistas y del campo popular.

La llegada de las columnas fue marcando el pulso de la "síntesis posible" del Frente de Todos. No son pocos los que piensan que ‘otro tiempo y otro Moreno está dando sus primeros pasos’, pero en ese tránsito necesario e inevitable están los que aún pueden contar, relatar y protagonizar nuevos capítulos del peronismo.

Hasta allí se llegó el ex intendente Mariano West y el referente Ernesto "Coco" Lombardi; también estuvo Ricardo ‘Lolo’ Gómez, gestor del Grupo ANCLA y actual Secretario General del Partido Justicialista.

Cosa del destino, estos tres dirigentes protagonizaron la gran interna del año 1991 y que, veintiocho años después, son convocados por la flamante candidata a intendente en 2019, Melina Mariel Fernández, tras otra interna que amenaza con ser histórica.

Fueron siete listas del Frente de Todos que compitieron por la candidatura que hoy ostenta Fernández, que fue la única oradora del plenario partidario. En la primera línea de espectadores, la foto muestra a Walter Correa, Damián Contreras y Cintia González, ex precandidatos a intendente, juntos a Patricia Jorge, figura estratégica de la victoria de la Lista 14. También se destacan Sandra Cruz, Carlos Benítez, Pablo Lombardi y Micaela Baraibar.

Entre los ausentes destacados se encontró el actual intendente del FdT Walter Festa, y los precandidatos Ramón Vera y José Barreiro, este último estuvo, pero en la calle, sin ingresar al salón, junto a miembros de su grupo.

Mariel Fernández fue la única oradora. En su breve discurso, duró menos de diez minutos, resaltó la situación de "abandono" en la que se encuentra el distrito.

Abandono II

Desde su derrota en 2015 en manos de Leonardo Nardini todo fue cuesta abajo para el ex intendente y referente político ineludible de Malvinas Argentinas, Jesús Cataldo Cariglino; perdió en todas las elecciones que participó con su espacio y llevó al frente que encabeza el presidente Mauricio Macri a derrotas categóricas.

Cariglino tenía "el boleto picado" en el peronismo y su desembarco en Cambiemos y ahora su candidatura en Juntos por el Cambio más que un salto parece un descenso en tobogán, la poca estructura que le sobrevivía, diezmada por la dura derrota en las primarias pasadas, parece abandonar el espacio con rumbo incierto.

La última noticia es que la consejera escolar Nora Mancilla, que ingresó en 2017, decidió abandonar el espacio político del otrora hombre fuerte, por lo que sólo quedará, como representante de la oposición, Agustín Hernández en el Consejo Escolar del distrito.

Mancilla informó que "dejo de pertenecer al bloque Juntos por Malvinas en este Consejo Escolar", y detalló que "esta decisión está basada en mi alejamiento del espacio político que integraba" y que lidera Cariglino.

