Cruce entre militares y diputados en caravana

“Estos señores tienen la orden de impedir que los diputados lleguemos a la frontera, pero no lo van a lograr. Tendrán que vallar todo el país para que no llegue la ayuda humanitaria. Ellos no son más que nosotros”, declaró el diputado a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Arnoldo Benítez al canal de noticias VPI TV. El parlamentario denunció que “algunos” diputados permanecen retenidos y que los guardias nacionales bloquearon el paso con un camión de basura.