"Brechas en el espacio tiempo", primer libro de relatos de Antonio Las Heras

Sin embargo, este reciente trabajo es el primer libro de relatos escrito por Las Heras. Se trata de textos breves que remiten a esos asuntos que –hoy en día– son conocidos como “temas paranormales”, pero que el periodista, poeta y escritor Daniel Ripoll –en el acto de presentación recientemente realizado en un local cultural del barrio de San Telmo– prefirió llamar “consciencia fantástica”.

En efecto, Ripoll destacó que esta obra de Las Heras –absolutamente diferente a todo lo publicado por él hasta el momento– podría parecer, en una primera lectura, que se trata de relatos sobre temas fantásticos o de ciencia ficción. Pero, tras analizarlo más detenidamente, se entiende que lo que Las Heras logra es transmitir al lector la posibilidad de ampliar la consciencia humana habilitándola a comprensiones –perfectamente posibles–aunque muchas de ellas no se hayan concretado hasta el momento. Conviene recordar, indicó Ripoll, que “Las Heras es un convencido de que la condición humana está mucho más allá de efectos por reacciones físicas y químicas.”

"Consciencia fantástica"

“Después de haber leído, con detenimiento y varias veces, `Brechas en el espacio tiempo´, yo llegué a la conclusión – afirma Ripoll – que esta literatura fantástica que cultiva Las Heras, dados los datos, conocimientos de Psicología y de historias ocultas que el autor transita, que va aportando en los distintos relatos, hacen que a este trabajo tan singular me atreva a darle una definición diferente. Se trata de lo que habré de llamar `consciencia fantástica` ”.

“Estos cuentos breves –siguió Ripoll– poblados de seres imaginarios, viajes en el tiempo y verdaderas sombras fantasmales, hacen que el asunto de la ciencia ficción se quede un poco trunco; porque los terrenos a los que nos conduce Las Heras no surgen de la Ciencia sino de una forma donde la realidad, en su exacerbación, nos hace dudar sobre eso, llevándonos a interrogarnos sobre si lo real no es –a la vez– también parte de lo ficticio. Para decirlo al modo de Macedonio Fernández, el asunto no es cómo la realidad entra en la ficción sino como la ficción se encuentra imbuida en la realidad y, por lo usual, no nos damos cuenta”, concluyó Daniel Ripoll.

IMG_4466.jpg

"Textos que atrapan"

El renombrado escritor Enrique Medina recordado por su novela “Las tumbas” traducida a numerosos idiomas y que fuera profesor de Literatura en la Universidad de Arizona (Estados Unidos), dijo sobre este nuevo libro de Las Heras que “está constituido por una serie de relatos escritos y madurados desde su juventud hasta la actualidad. Son textos que atrapan por el hecho de que ya en aquella mocedad, el autor exploraba, desde su imaginación frondosa, aspectos que, desde no hace mucho tiempo, son indagados con severidad por la Física Cuántica.”

“Se descubre así –agrega Medina– que su interés y su afición por personalidades destacadas guardan en Las Heras una sola e idéntica raíz: su pasión por los enigmas y los trabajos de la inteligencia, a la que el autor sirve, siempre provisto de un lenguaje firmemente certero. No en vano los nombres de Sábato, Rodolfo Alonso, Alejandro Vignatti, Roberto Martínez, Juan-Jacobo Bajarlía y Gyula Kosice rondan como fuentes inspiradoras en las páginas de ´Brechas en el Espacio Tiempo`; el resultado confirma el mérito de este libro.”

"Relatos fantásticos llenos de preciosas revelaciones"

El multipremiado periodista, poeta y escritor Carlos Penelas, a quien la Fundación Internacional Jorge Luis Borges lo seleccionó entre los diez poetas vivientes más importantes, señala en el contratapa del libro: “Recomiendo leer estas páginas al atardecer frente a una ventana. Nadie está a salvo de toparse con algunos de estos seres. Son los sin rostro, las entidades que se cruzan con nosotros. … recuerde el lector que Aristóteles definió la fantasía como `la facultad de reproducir los datos de las sensaciones en ausencia de los objetos que la habían provocado”.

El prólogo, pertenece al escritor, poeta, ensayista y periodista Roberto Alifano (Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía y Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores) – hombre que acompañó durante años a Jorge Luis Borges en viajes y confección de escritos– destaca que Las Heras “nos ofrece estos relatos fantásticos llenos de preciosas revelaciones que permiten apreciar no sólo su talla intelectual y su especial penetración y agudeza como escritor y poeta, sino también poder rastrear en muchos de sus intereses y aficiones… no hay una sola página sin vuelo imaginativo.”

“Brechas en el espacio tiempo”, de Antonio Las Heras fue publicado por ediciones Grupo Argentinidad.