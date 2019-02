De River le preocupa “todo” al Gringo Heinze

Heinze resaltó las cualidades de River y que trabajó con sus dirigidos para que “no se sienta cómodo” en el estadio José Amalfitani.

“Vamos a intentar ser el Vélez que estos chicos acostumbran dar. Confío en mis jugadores y no me cambiará nada lo que pienso de mi equipo con el resultado que podamos obtener el domingo”, manifestó Heinze y remarcó la intención de que sus jugadores no cometan faltas cerca de su área, porque ante River puede ser letal. Además Heinze envió un mensaje a los hinchas: “A la gente no le puedo decir nada, sólo que vaya y nos dé ese plus que seguramente va a hacer falta”.

Lucas Hoyos; De La Fuente, LaGianetti, Joaquín Laso y Braian Cufré; Gastón Giménez; Agustín Bouzat, Nicolás Domínguez, Lucas Robertone y Martín Vargas; y Rodrigo Salinas, el probable equipo.