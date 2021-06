Crecen 200% las estafas y reclamos por compras online

Un informe del organismo oficial Defensa del Consumidor, al que se tuvo acceso, sostiene que en pandemia hay picos de hasta 30.000 reclamos mensuales, equivalentes a unos 7.800 expedientes abiertos por jornada. Vale como ejemplo que en enero de 2020, en la previa de la llegada del coronavirus al país, los reclamos del mes fueron 10.219.

Los rubros más afectados

Los tres grandes bloques que surgen del estudio sobre demandas iniciadas por consumidores que decidieron formalizar su insatisfacción, se relacionan a servicios de comunicación (internet, cable, telefonía celular), financieros (préstamos, tarjetas de crédito, seguros) y artefactos para el hogar (televisores, lavarropas, heladeras).

Frávega y Whirpool no responden

Un caso paradigmático. "Adquirí un lavarropas marca Whirpool mediante la plataforma virtual de la empresa Frávega el 27 de abril pasado. Lo recibí el 29 y al probarlo resultó evidente que el equipo tenía un grave problema de fábrica. Ruidos extremos sobre todo en el centrifugado. Tras muchos llamados, concurrió el 12 de mayo un técnico de Whirpool quien confirmó el problema. Elevó un informe. Desde el comienzo pido a Frávega que se lleven el lavarropas fallado y traigan uno nuevo. Pero no hay forma. No atienden, y cuando lo hacen no brindan soluciones. Llegamos casi al mes y medio, pero todo sigue igual. La desidia es absoluta hacia mi como clienta. Estoy gastando mucho dinero en llevar la ropa a un lavadero. Advierto sobre el problema de comprar online en Frávega. Dejo los números de reclamos a la empresa: 00914597/00915206", contó a Diario Popular la denunciante Delia Ortiz, quien ya efectivizó esta denuncia ante Defensa del Consumidor.

La insatisfacción del clientes como "un negocio más"

El especialista Adrián Bengolea, de la organización civil Usuarios y Consumidores Unidos, relató que "actualmente, para las empresas es un negocio más la insatisfacción de sus clientes, porque no tienen grandes consecuencias sobre su accionar irregular, no hay detrás un esquema de sanciones duras, entonces estos reclamos por productos defectuosos o servicios incumplidos pueden extenderse por años, y ese tiempo es ganancia para las firmas comerciales".

"Tenemos casos de reclamos de todo tipo, por ejemplo de automóviles que derivaron en denuncias judiciales y se demoraron años. El comprador se enfrenta a un problema importante. Aconsejamos seguir adelante con las demandas judiciales y en organismos oficiales. Y es una realidad que necesitamos más abogados que aborden el tema de los consumidores", señaló Bengolea.

El derrotero de Ortiz con el lavarropas parece una historia sin final a la vista. "Lo que creo es que quieren agotar a quien reclama algo que es justo. Compré el lavarropas en Frávega online con tarjeta de crédito, entonces ellos recibieron todo el dinero junto de VISA y yo no puedo dejar de pagarle a la tarjeta porque me endeudo más. Mientras tanto, Frávega y Whirpool me ignoran, se tiran la pelota. Y yo estoy sin equipo, gastando dinero en llevar la ropa a lavar o haciéndolo a mano cuando puedo, con un equipo nuevo pero roto. Es mucha la impotencia y rabia que siento", dijo la mujer.

Al esquema que describe Defensa del Consumidor se suma con mucha fuerza las estafas bancarias o de servicios financieros.