Alejandro Garnacho fue desafectado de la Selección Argentina: quiénes son los nuevos convocados

El nacido hace 20 años en Madrid, España, fue desafectado del plantel debido a una “molestia en su rodilla izquierda”, según indicó la cuenta oficial de Argentina en sus redes sociales. “Tuve problemas en la rodilla en los dos últimos partidos y no podré estar en la Selección, pero espero poder recuperarme para poder estar la próxima fecha”, escribió después quien suele utilizar el número 17, tanto en el conjunto nacional como en sus partidos en el elenco inglés.

Conocida de antemano la ausencia de Emiliano "Dibu" Martínez por la sanción que le impedirá estár en los duelos contra Venezuela y Bolivia del jueves 10 y el martes 15 de octubre, las bajas por lesiones generaron que el DT argentino convocara en las últimas horas a dos juveniles con pasado en los equipos dirigidos por Javier Mascherano, entrenador de la Sub 20 y del Sub 23.

Por un lado llamó a Julio Soler, el lateral izquierdo de Lanús que le ganó la pulseada a Valentín Barco (Sevilla), y Lautaro Blanco (Boca) y todo parece indicar que será suplente de Nicolás Tagliafico, el campeón del Mundo y dos veces de América que juega en Lyon de Francia. Y, por el otro, también convocó a Facundo Buonanotte, volante ofensivo surgido de Rosario Central y quien actualmente se desempeña en el Leicester City de la Premier League.

Embed #SelecciónMayor El futbolista de @ManUtd, @agarnacho7, queda desafectado de la convocatoria por una molestia en su rodilla izquierda. pic.twitter.com/g2uwg7XUZT — Selección Argentina (@Argentina) October 7, 2024

La decisión de entrenar en el predio de Inter Miami se tomó como consecuencia de que el espacio aéreo venezolano está cerrado para aviones argentinos, en el marco del conflicto diplomático que enfrenta a ambos países. Ante esto, desde AFA determinaron que el plantel trabajará en Miami y viajará luego hacia Venezuela.

Sin embargo, en las últimas horas el huracán Milton puso en jaque los planes del conjunto nacional. Es que el fenómeno meteorológico podría perjudicar a gran parte del estado de Florida y, si bien no hará tierra en Miami, la zona sí se verá afectada por fuertes lluvias mientras el huracán hace tierra más hacia el norte. Ante esto, si bien el cuerpo técnico no modificó los planes, lo cierto es que están alertas por si tienen que adelantar el viaje hacia Venezuela, dado que el predio del equipo capitaneado por Lionel Messi no posee zonas techadas más allá de sus gimnasios para trabajar.

La lista de la Selección

Arqueros: Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Juan Musso.

Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Julio Soler.

Volantes: Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Enzo Fernández, Facundo Buonanotte, Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul.

Delanteros: Lionel Messi, Nicolás Paz, Valentín Carboni, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.