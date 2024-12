Alejandro Garnacho: "Jugar con Argentina y Messi es un sueño"

"Para mí, jugar con Argentina y (Lionel) Messi es un sueño. Debo continuar trabajando y mejorando mi juego. Aunque ya formé parte del equipo en la Copa América, no jugué mucho. Sin embargo, compartir vestuario con aquellos jugadores y alzar la copa fue increíble. Con un poco de suerte, podré disputar el Mundial y quién sabe si podemos ganarlo", declaró el joven atacante de 20 años que juega en el Manchester United de Inglaterra.

Luego, continuó: "Siempre estoy intentando mejorar. Desde que subí al primer equipo, hace dos años, he mejorado en todos los aspectos: he madurado mi juego, he metido goles y, como equipo, hemos ganado trofeos. Aunque creo que estoy rindiendo a buen nivel, seguiré trabajando para intentar hacerlo mejor y ganar todos los títulos que pueda".

El 23 de noviembre de 2023, Garnacho marcó un golazo de chilena ante Everton, tanto que no solo hizo que los fanáticos del United deliren, sino que lo puso dentro de la lista de 11 nominados al Premio Puskas, el galardón que la FIFA entrega al mejor tanto del año.

garnacho1.jfif Alejandro Garnacho es una de las figuras del Manchested United inglés.

Consultado sobre cómo fue la jugada, el delantero relató: "Cuando Diogo (Dalot) puso el centro, vi que me quedaba un poco detrás, por lo que no podía rematarlo de cabeza. Mientras el balón volaba, pensé que era el momento de intentarlo, ya que en los entrenamientos lo había probado en más de una ocasión. Me dije: 'Inténtalo y a ver qué pasa'. Y lo que pasó fue que marqué un gol perfecto. Tras marcar, los compañeros se llevaron las manos a la cabeza, preguntándose cómo lo había hecho, y mis familiares y amigos me escribieron tras el partido para felicitarme. Fue increíble".

Papu Gómez habló sobre su presente afuera de las canchas

Alejandro "Papu" Gómez pasó de consagrarse en el Mundial Qatar 2022 a entrar en el desvanecimiento de la memoria popular. En las últimas horas, habló sobre el caso de doping positivo que lo dejó fuera de las canchas por dos años. Además, el ex Sevilla reflexionó acerca del final de su carrera.

“Me llega por mail dos días antes de la final (contra Francia) que había dado positivo. En la final del Mundial que te llegue una noticia así es horrible, me enfermé esos dos días, estuve muy mal, estuve con fiebre, seguramente me bajaron las defensas, estaba para atrás. Imaginate festejando, pero siempre con la cabeza en qué va a pasar”, contó.

Luego, continuó: "No se lo quise decir a nadie porque no quería que la gente esté en otro lado que no sea jugar la final del mundo. Me parecía muy egoísta de mi parte ir a contarle algo feo así a los chicos que estaban por jugar una final del mundo, así que me la guardé para después del partido”.

Papu dio positivo en un control antidopaje rutinario de la UEFA a mediados de noviembre de 2022, cuando todavía jugaba en Sevilla y previo al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, la sanción recién se confirmó casi un año después, cuando ya estaba en el Monza de Italia, donde apenas pudo jugar dos partidos.