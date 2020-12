Alejandro Sabella: repercusión en las redes

Debido a esta triste noticia, muchos de sus ex dirigidos en la Selección Argentina y de Estudiantes de La Plata le dedicaron un mensaje a "Pachorra".

Juan Sebastián Verón

El actual presidente de Estudiantes y ex jugador del club al que Sabella saco campeón de la Copa Libertadores en 2009, le dedico a su ex entrenador un emotivo mensaje acompañado de muchas fotos. "No vamos a aflojar, ni a claudicar de eso quédate tranquilo... Nos vamos a encontrar seguro en algún lugar, como todas las mañanas en el Country con mate de por medio y las charlas que se daban de todo lo que pasaba...", las palabras de la "Brujita".

Javier Mascherano

Una de las figuras del equipo de Sabella que salió subcampeón del mundo en Brasil 2014, también le dedicó un mensaje a su ex entrenador: "Gracias a La Vida por haberte cruzado en mi Camino. Vuela Alto Maestro", el posteo del "Jefecito" de último pasado en Estudiantes.

Marcos Rojo

El defensor tuvo a Sabella como entrenador en Estudiantes y también en la selección. Al enterarse del fallecimiento, publicó una foto de ellos dos abrazados. "Hasta pronto profesor. Gracias por tanto, gracias por todo lo que me ayudó y enseñó a lo largo de mi vida, de mi carrera. Sin duda que en gran parte por usted que llegué a ser el jugador y la persona que soy", algunas de las palabras dedicadas hacia el profesor.

Pablo Zabaleta

A través de su cuenta de Twitter, el ex lateral derecho de la selección despidió a su entrenador en el Mundial de Brasil 2014. "Hasta siempre querido Alejandro. De esas personas que con su sencillez, humildad y sabiduría supo ganarse el corazón de todos. Hoy y siempre soldado de Sabella", el posteo del ex futbolista.

Hasta siempre querido Alejandro. De esas personas que con su sencillez, humildad y sabiduría supo ganarse el corazón de todos. Hoy y siempre soldado de Sabella. pic.twitter.com/HynzL0Qw9M — Pablo Zabaleta (@pablo_zabaleta) December 8, 2020

Radamel Falcao

El jugador colombiano. ex River, también despidió a Alejandro Sabella recordando cuando "Pachorra" estuvo trabajando en el conjunto millonario. "Lamentable noticia la del fallecimiento de Alejandro Sabella. Trabajamos juntos en River. Mi sentido pésame a su familia, amigos y a todos quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo", las palabras del "Tigre".