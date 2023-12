El capitán no sólo hizo una gran tarea dentro de la cancha, con gol de penal incluido, sino que también se plantó contra los rivales ante los micrófonos. Después de la clasificación a las semis, los dichos de Messi hicieron historia: "Andá pa' allá bobo”. Fue en un cruce con el delantero neerlandés Wout Weghorst.

Después de lo que fue el triunfo por 2-1 sobre Australia en el estadio Ahmed bin Ali que le dio el pase a cuartos de final, el equipo de Lionel Scaloni enfrentaba hace un año al primer rival de peso en su camino hacia la tercera estrella mundial.

La Selección estaba 2-0 arriba en el marcador, gracias a los goles de Nahuel Molina y Messi, cuando Weghorst ingresó por Memphis Depay y cambió el partido con sus dos goles, a los 38 y 56 minutos de la segunda parte, para darle un empate agónico a Países Bajos que llevaba el partido al tiempo suplementario en un encuentro caliente.

En el alargue, la Argentina recuperó el dominio pero no pudo romper el empate y fue a los penales. Allí apareció Dibu Martínez, conteniendo dos penales para darle el pase a las semifinales a la Scaloneta.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Argentina/status/1733504954462048705&partner=&hide_thread=false #RecuerdoMundial La Batalla de #Lusail para siempre grabada en nuestras retinas.



Hace un año pasaba exactamente todo esto... pic.twitter.com/wUPs0X0SF2 — Selección Argentina (@Argentina) December 9, 2023

Ya en los pasillos del estadio tras la victoria argentina, Messi tuvo un cruce con el autor de los dos goles de Países Bajos que intentó saludarlo. Al mirarlo fijamente mientras daba una entrevista, el rosarino no dudó y le dijo: “¿Que mirás bobo? Anda pa' allá bobo”.

De inmediato, ese momento se hizo viral en las redes y se volvió un icono de la conquista argentina en Qatar. Tiempo después, el actual jugador del Inter Miami confesó: "No me gusta lo que hice. No me gusta el 'andá p'allá'. Son momentos de tensión, nerviosismo".