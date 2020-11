Antoine Griezmann: "A Leo le jodió cuando yo rechacé ir al Barcelona"

Con respecto a su relación con Lionel Messi, Antoine reveló unas de las primeras charlas con el argentino. "Yo hablé con Leo al llegar, me dijo que le jodió cuando yo rechacé ir la primera vez, porque él había hecho comentarios públicos y que al final dije que no. Desde que llegué me contó que iba a estar a muerte conmigo y eso noto cada día".

image.png Antoine Griezmann festeja un gol con Messi

Otro de los temas fueron los dichos de su ex representante Eric Olhats, quien había manifestado que "Messi es un régimen de terror". Griezmann se despegó de esas afirmaciones, aclarando que "con él no tengo relación desde que me casé. No vino a mi boda, me cabreé muchísimo, no es mi representante y no tengo relación con él. Como nadie de mi entorno habla, él opina como hace cualquiera y puede hacer mucho daño, puede crear dudas en el vestuario y en mi relación con Leo. Le dije a Leo que no tengo nada que ver con él".