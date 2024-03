Banega, Cavani, la Sudamericana y más: las mejores frases de Riquelme

Las mejores frases de Juan Román Riquelme

Sobre el funcionamiento del equipo, dijo (en entrevista con TyC Sports): "Contra Sarmiento tendríamos que haber hecho más goles. Con River fue parejo, pero de local el equipo está bien. Es difícil para el técnico que es nuevo, no tiene mucho tiempo y los muchachos no son máquinas, es lógico que estén cansados".

Y agregó, con un palito para la AFA en el medio: "Cuando jugás mal te va a tocar perder. Pero en 40 días jugar nueve partidos es demasiado. Ganás dos partidos y escuchás que el equipo es una maravilla, pero si en una semana perdés dos dicen que está mal. Cuando tenés torneo largo, que es lo que pasa en todo el mundo, te da tiempo de trabajar".

Sobre Diego Martínez: "Estamos muy contento con lo que intenta hacer el equipo y con el entrenador. Los partidos de local lo viene haciendo muy bien. Es nuevo y no tuvo mucho tiempo de trabajo por la gran cantidad de partidos en pocos días, las bajas y la rotación por el cansancio. El que arma el equipo es Martínez, a veces pondrá once y no estaremos de acuerdo, incluso yo".

diegomartinezpresentacion.jfif Diego Martínez, acompañado por Juan Román Riquelme y Alfredo Cascini.

Sobre si la Copa Sudamericana es el gran objetivo de Boca en el año: "Tenemos la obligación de competir en todos los torneos, respetar al equipo que nos tocó de la Copa Argentina y lo mismo en la Sudamericana".

Sobre Pol Fernández y Frank Fabra: "A Pol siempre se lo va a extrañar, por más que se lo critique a esos jugadores se los extraña siempre. Es el más inteligente del plantel. Fabra puede ser el mejor para mí pero el que decide es el técnico, y estamos muy felices de cómo lo hace Blanco, Saracchi".

Sobre el presente de Cavani: "La presión que tiene es con él mismo de querer acompañar y ayudar al equipo. Viene primero y se va último. En el partido más importante, ante Palmeiras en semis, cuando nos quedamos con uno menos, fue como ver a alguien jugando en su barrio. Ha sido el culpable de que lleguemos a la final. Cuando entra a la cancha es un orgullo. Hace lo que tiene que ser un delantero. Contra Belgrano, el movimiento que hace en el cabezazo es perfecto. Para mí el fútbol no es solo meter goles. Es una superestrella".

Sobre los jugadores que le gustan del fútbol argentino, sorprendió al mencionar a Quintero, verdugo de Boca en la final de la Copa Libertadores 2018: "Ver a Roger Martínez, cómo se perfila y controla para encarar al defensor, ya es un montón. Juanfer juega caminando para todo el mundo pero siempre recibe solo y golpea de una manera que se la deja con ventaja al compañero".

Sobre el frustrado arribo de Banega: "A Ever lo conozco desde 2007. Espero que esté contento ahí en Newell's, sabe que lo quiero mucho. Cuando jugué el partido de las Leyendas en Villarreal vino a saludarme su hijo. A nosotros nos regaló la Copa y no tenemos más que agradecerle. Eso es todo lo que puedo decir".

Sobre la posible llegada de Gary Medel: "Hará un año estamos esperando si nos aparecía la posibilidad de un cupo y llegó un momento que se vencía el tiempo, pero con Gary Medel tengo una relación de toda la vida y le dije que no estaba la posibilidad de abrir el lugar. Él se muere por volver jugar acá".

Sobre los contratos que vencerán en 2024: "Marcelo (Weigandt) sabe lo que pienso yo, hablé con él luego del partido del año pasado con Godoy Cruz, y están hablando para renovar. Nicolás, lo mismo. Y tenemos jugadores más grandes como Luis, los dos arqueros, Pol Fernández, Benedetto... Está entretenido el tema pero lo disfrutamos y queremos que el técnico cuente con un buen plantel y podamos competir".