Battaglia: "Estamos a la par de River"

"Estamos a la par de River. Boca tiene que salir a buscar y hacer lo que hace siempre. No tenemos por qué cambiar. Tenemos que tratar de que ellos se preocupen por nosotros", dijo el técnico en conferencia de prensa desde el Predio de Ezeiza.

Sobre la polémica de la indumentaria alternativa que usará Boca ante River, Battaglia comentó: "Me encanta la camiseta amarilla, me tocó vivir en Casa Amarilla. Después, es un partido de fútbol. A mí me gusta mucho la camiseta amarilla".

Al ser consultado sobre los lesionados, el técnico informó: "Benedetto y Romero entrenaron a la par del grupo en estos dos días, todavía queda para que se sigan poniendo de la mejor manera. Estoy contento que puedan participar y sumar, son importantes".

Y agregó: "Rojo tuvo que frenar un poco por precaución por un problema en la espalda, pero hoy entrenó normalmente".

"El estilo que hemos tenido cuando estuvimos en Reserva se veía y estaba marcado. Cuando nos tocó agarrar en un momento difícil, nos clasificamos a la copa y ganamos la Copa Argentina. En ese momento no teníamos los interpretes la forma que nosotros pretendemos para nuestro equipo. Esperemos que sea un comienzo lo que se mostró el otro día con Estudiantes, nos fuimos muy conformes", resaltó.

Battaglia señaló que se está "armando un buen grupo" y reconoció que ante River siempre "son partidos especiales" por el entorno y lo que significa el resultado.

"Son partidos especiales, es la realidad, nos toca jugar de visitante otra vez. En ese partido nos quedamos rápidamente con uno menos, esperemos que el árbitro se equivoque lo menos posible, queremos hablar de fútbol y no del árbitro. Queremos que pueda tener un buen partido y consideramos que Herrera es el mejor designado para esto", apuntó.

Y siguió: "No quiero que me favorezcan, que no equivoquen para Boca. Queremos que tengan los menor errores posibles y a partir de ahí competir. Herrera es el mejor que está designado para el domingo".

La probable formación para el Superclásico sería con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Guillermo Fernández, Juan Ramírez; Aaron Molinas; Sebastián Villa y Darío Benedetto.