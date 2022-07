Battaglia: "Me dolió la forma en que tuve que irme de Boca"

"Me dolió la manera y la forma en que tuve que irme de Boca. Cuando me dijeron que iba a ser el técnico de Boca vinieron a mi casa, lo charlamos y lo acepté, me hubiera gustado que ahora sea de la misma manera, que hablemos un poco más, como debe ser", expresó el exmediocampista Xeneize por América.

La salida del director técnico se dio después de la eliminación por penales del equipo en los octavos de final de la Copa Libertadores de América, el principal objetivo que tenía el club en 2022.

En una entrevista, Battaglia dijo que los integrantes del Consejo de Fútbol le Boca no le dieron firmes motivos cuando se reunieron para despedirlo.

"No me dijeron por qué, aunque tampoco pregunté por qué cuando me nombraron, pero son decisiones de ellos. Tengo mis convicciones y acepto las decisiones", señaló.

En su ciclo como entrenador de Boca, Battaglia ganó dos títulos: la Copa Argentina 2021 y la Copa de la Liga 2022.

"Estoy tranquilo por el trabajo que estábamos haciendo a nivel grupal y de equipo, de identidad, de promover juveniles, un proyecto a largo plazo", destacó.

Battaglia admitió que le gustaría haber tenido durante su estadía en el club "más charlas de fútbol con Riquelme", teniendo en cuenta que fueron compañeros en el exitoso ciclo que comandó Carlos Bianchi.