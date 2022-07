Ibarra: "El equipo está bien, le estamos buscando la forma"

"El equipo está bien, le estamos buscando la forma, es difícil para el plantel la situación vivida. Todo lo que queda es ganar y competir al máximo nivel", expresó el entrenador en conferencia de prensa desde el predio de Ezeiza.

Y agregó: "Esto es y uno tiene que convivir con el momento que se pone el saco de DT, es así. No me molesta y hago lo mejor para el club, me necesitaron y estoy para poner el pecho y darle para adelante".

Al ser consultado sobre el equipo para el domingo, Ibarra no lo confirmó e indicó que esperará al delantero Darío Benedetto, quien presenta una lesión.

"Darío (Benedetto) tiene una molestia en el tobillo, lo vamos a esperar. Seguramente mañana daremos el equipo, no está confirmado", señaló el exdefensor Xeneize.

El probable equipo para el domingo sería con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero, Sebastián Villa y Luis Vázquez o Benedetto.

También se refirió a la situación de Carlos Izquierdoz, jugador que perdió el puesto por un conflicto con el Consejo de Fútbol y actualmente aduce una molestia en el tobillo. "Cuando esté diez puntos, lo veremos, lo iré viendo como a todos", dijo.

Embed

En el caso de Agustín Almendra, apartado del plantel profesional en su momento por Sebastián Battaglia por indisciplina, Ibarra dijo: "Hasta que se lesionó, lo tuve en cuenta en Reserva. En lo que respecta a esos temas no me corresponde hablar. Él tendrá sus decisiones tomadas o no, pero no me corresponde hablar de su situación".

El técnico elogió al mediocampista Martín Payero, uno de los refuerzos del mercado de pases que intentará potenciar al plantel.

"Está muy bien. Lo veo con muchas ganas y entusiasmo. Nos puede dar muchas cosas, lo estamos evaluando para ver si podemos contar con él para el fin de semana", apuntó.

Y amplió: "Martín (Payero) está trabajando con Roncaglia con los kinesiólogos. Seguramente se van a poner bien en poco tiempo".