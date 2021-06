Bilardo aún no sabe que Maradona murió

El "Narigón", de 83 años, padece de síndrome Hakim-Adams, enfermedad neurodegenerativa que le fue detectada en mayo de 2018, cuando debió ser internado de urgencia en la clínica FLENI. Desde ese momento, fue sometido a diversas intervenciones y permanece en tratamiento para mejorar su calidad de vida.

Carlos-Bilardo-2020.jpg El exentrenador de la Selección, Carlos Salvador Bilardo tiene 83 años.

¿Cómo es un día en su vida? "Carlos se levanta 9 o 9 y media, desayuna, hay dos enfermeros con él -uno por la mañana y otro por la noche-, y siempre va alguien a visitarlo. (Miguel Ángel) Lemme va casi todos los días o va el "Flaco" Poletti, (Oscar) Ruggeri o (Jorge) Burruchaga, siempre alguno va", contó Jorge en una charla con FM República.

"Después se duerme una siestita hasta las 2 o 3 de la tarde, ve algún partido de la Eurocopa o de afuera, lo visitan los nietos que lo ven casi todos los días... está la señora, la hija, estoy yo, siempre está con gente. Después come, ve alguna película y se va a dormir, una vida normal", agregó.

Ante la consulta sobre si su hermano había visto el homenaje que la CONMEBOL le hizo a Diego Maradona en la previa del partido de Argentina-Chile por la Copa América, Jorge confirmó que aún no sabe que Diego falleció el pasado 25 de noviembre.

"No, no, no. Le cambiamos de canal, siempre lo distraemos, le decimos que en otro canal se ve mejor, todo hasta que pasen los homenajes. Ahora ya pararon un poco, no hay tantos homenajes pero cuando hay alguna referencia a Diego, le cambiamos de canal... Pero no, no sabe de eso ni lo de (Alejandro) Sabella", dijo en referencia a la muerte del técnico y amigo de Bilardo, que ocurrió en diciembre del año pasado.

Bilardo-Maradona-2010.jpg Carlos Bilardo y Diego Maradona cuando fueron manager de Selecciones Nacionales y DT de Argentina, respectivamente.

"Cada tanto pregunta, '¿Dónde está el Diez?', porque él le dice así, y siempre le decimos 'Andá a saber dónde anda ese' y le cambiamos la conversación", contó Jorge. Bilardo tampoco está al tanto de las muertes del José Luis "Tata" Brown y de Oscar "Cacho" Malbernat, ambos fallecidos en agosto de 2019. "Todos los que fallecieron eran muy amigos de él, el Tata Brown era como un hijo", señaló.

"Los enfermeros ya están cancheros y le cambian de canal, ya saben", dijo el hermano de Bilardo, en una decisión familiar para preservar su salud y que no sufra ninguna posible alteración.