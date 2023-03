Boca: el "palazo" de Oscar Ruggeri a Hugo Ibarra

En ese sentido, quien apuntó fuerte contra el Negro fue Óscar Ruggeri. "Cuando te nombran, urgente tenés que llamar a todos los tipos que tenés contacto o no tenés. Ir, sentarse, reunirse, preguntar cómo se trabaja. Te tenés que preparar", comenzó diciendo el ex futbolista de Boca, River y la Selección Argentina, y actual panelista de ESPN.

"Tiene que sentarse y llamar a Bielsa, ¿no lo va a atender? Porque yo una vez me junté, fui porque lo quería conocer y me quedé mano a mano con él. 'Me explicas un poquito'. Agarró una libretita y me mostró todos los trabajos. Después me llevo a ver los entrenamientos. Ibarra no está preparado", continuó el Cabezón.

Pero no quedó ahí... "Ibarra ya no es jugador. Cómo jugador él miraba al entrenador. Ahora cambió, no es más jugador. Todas las cosas que dice en las conferencias... Hay que prepararse, que te enseñen a hablar, a explicar. Cada vez que habla, yo escucho la gente y dice 'viste como habla y qué dijo'. No alcanza para los niveles más altos", disparó Ruggeri.

Por último, afirmó: “Prepárate, hacelo bien. Andá, habla con Gareca, Bielsa, Bianchi, Basile. Hay que saber. No es un cargo más, Boca, River, Real Madrid, Barcelona. Aunque puede salir campeón otra vez, Boca y River, a la larga salen ellos. Agarrá los últimos diez años y fijate". Y para cerrar, reveló que Ibarra "no quería ser entrenador. Yo iba a jugar al indoor con él, nunca habló de ser entrenador”.

La palabra de Hugo Ibarra tras la derrota de Boca

"Tenemos que tener tranquilidad. Falta mucho. Tenemos un plantel bárbaro. Estoy contento con el plantel que tengo".

"Le di rodaje y confianza al mismo equipo, y en el segundo tiempo hice los cambios que tenía que hacer. Traté de poner gente para solucionar algunos problemitas que teníamos en mitad de la cancha. Hay que solucionar sobre la marcha".

"Nos costó el primer tiempo. Sobre todo, los primeros 30 minutos. Nos han ganado de pelota parada. El segundo tiempo fue de Boca. Son cosas que tenemos que responder nosotros. En ese sentido, hicimos todo: pateamos de media distancia, llegamos por los costados. Hicimos todo pero hoy no se nos dio".

"El primer responsable soy yo. Después, no encontrar la dinámica del partido. Nos costó tener la pelota, estuvimos imprecisos".

"Se dan partidos muy buenos jugando con tres delanteros. Pero hay otro tipo de partidos que el rival plantea diferente y ahí nos cuesta un poquito más. Boca tuvo la pelota todo el segundo tiempo. Creo que iba por ahí. Fue un partido luchado que propusieron ellos y no pudimos llegar al gol".