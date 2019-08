Los barras lograron el permiso de la Justicia para salir del país -en otras ocasiones no sucedió lo mismo- y Tribuna Segura -el organismo que depende del Ministerio de Seguridad- le solicitó a la Conmebol que impidiera el ingreso de Di Zeo y compañía y no encontró eco.

“Conmebol insiste en que el organizador es el club local, y el reglamento los ampara. Tuvimos que hacer todo con La Liga de Quito y la Policía de Ecuador. Nosotros empujamos que CONMEBOL se ponga al frente de los operativos. Queremos que se involucren cada vez más, pero cuando uno va a la letra chica, esto es así. El Reglamento de la competición lo dice así", aclaró el director de Tribuna Segura, Guillermo Madero, en declaraciones al portal Doble Amarilla.

Madero y Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, participaron de varias reuniones de Seguridad y firmaron actas de compromiso, que en esta ocasión no parecen haber cuajado.

Y no hubo concordancia por un motivo fundamental: en Luque entendieron que si la Justicia no dio el primer paso, que es impedir que 10 personas con derecho de admisión salieran del país para ir a la cancha, no era la Conmebol la encargada de garantizar que Di Zeo y compañía no ingresen al estadio.

A continuación, el comunicado completo de Conmebol:

En relación a viajes de aficionados del fútbol, la Confederación Sudamericana de Fútbol aclara los siguientes puntos:

La CONMEBOL no tiene la facultad de permitir ni de evitar que determinadas personas viajen entre los países de Sudamérica por motivos relacionados al fútbol. El control migratorio corresponde exclusivamente a las autoridades competentes de cada estado.

El programa “Tribuna Segura” es un programa estatal financiado y operado por el Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina, por lo que no se le puede atribuir a la CONMEBOL el sufragio de su operación ni la coordinación de su personal.