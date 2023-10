La práctica comenzó con una charla grupal para dejar atrás el mal trago en el Superclásico. Vale destacar que post partido había habido una reunión en el vestuario con Juan Román Riquelme, quien pese a su notorio enojo por la caída, le manifestó su apoyo al plantel.

Luego, los futbolistas que más minutos sumaron frente al Millonario realizaron tareas regenerativas, mientras que quienes no vieron acción o jugaron unos pocos minutos hicieron trabajos con pelota.

El que alivianó cargas para seguir con su recuperación fue Marcos Rojo, quien no fue convocado ante River y en la ida contra el Verdao fue reemplazado con una molestia.

Almirón dispuso un equipo mayormente alternativo de entrada, y pese a que explicó que la decisión fue para cuidar a los titulares pensando en Palmeiras, terminó metiendo a Valentín Barco, Equi Fernández y Cristian Medina en el entretiempo, y a Edinson Cavani más tarde.

En ese sentido, cinco de los titulares -sumando a Sergio Romero a los cuatro mencionados- terminaron arriesgando. La lista podría agrandarse a seis o hasta siete, ya que podría incluirse a Lucas Blondel, Marcelo Weigandt o Nicolás Valentini, dependiendo del equipo que forme el DT.

Ahora, el entrenador debe decidir el equipo que alineará en el Allianz Arena: todo indica que no variará mucho de lo que planteó en la ida en La Bombonera, aunque no se descarta el ingreso de Valentini para reforzar la defensa y conformar una línea de cinco en el fondo -suponiendo que Rojo y Figal, a pesar de no estar plenos físicamente, irán de arranque-.

En caso de que se confirme el ingreso del zaguero, el DT podría desarmar el doble nueve y en ese caso saldría Miguel Merentiel. Otra opción es mantener la línea de cuatro pero incluir a Marcelo Weigandt o Lucas Blondel como lateral y adelantar a Luis Advíncula. Y tampoco está descartado que juegue el mismo 11 que empató en cero en La Bombonera.

Por otro lado, la idea del cuerpo técnico era trabajar en el campo de juego sintético de una de las canchas del predio para empezar a aclimatarse a lo que será el estadio de Palmeiras. Sin embargo, eso finalmente no sucedió. El plantel de Boca partirá el martes al mediodía hacia Brasil y entrenará en el predio de Corinthians, rival del Verdao.